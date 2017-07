Seguir en Twitter: @ Por Ricardo Vargas El Patagónico | Deportes | FUTBOL DE SALON - 08 julio 2017 Se disputa la tercera fecha por la Zona de Honor campeonato MyL se medirá con Casino Futsal, mientras que Clear chocará con Lanús en los dos partidos que se disputarán por esta fecha. Además, Los Amigos y La Cigarra jugarán por la zona de Honor, pero por la permanencia.

La comisión de la Categoría Principal de fútbol de salón de Comodoro Rivadavia continuará este fin de semana con la disputa del torneo Apertura 2017 en sus diferentes categorías.

En ese contexto, se destaca la tercera fecha de la Zona de Honor campeonato, en donde MyL se enfrentará con Casino Futsal y luego lo harán por la misma instancia, Clear y Lanús. Ambos partidos se jugarán en el gimnasio municipal 1.

La jornada dará comienzo a las 15 con el partido que animarán San Cayetano y Vargas SRL que corresponde al primer cruce de la categoría A1.

Además, Rotisería Jamemu chocará con Fuerte Apache por una de las semifinales de la B4, Carnicería Oriana jugará ante Huracán por el segundo cruce de la A4, mientras que Río Sur se las verá con Sport Boys por el segundo cruce, pero de la A2.

También se medirán, pero por la tercera fecha de la zona de Honor permanencia, los equipos de Los Amigos y La Cigarra.

Mañana, mientras tanto, en el mismo escenario de juego, la acción dará comienzo a las 15, y dentro de la programación se destacan los duelos entre Auto Lavado El Tiburón con Inter FC y UOCRA Comodoro ante Flamengo. Ambos juegos corresponden a la tercera fecha de la Zona de Honor, campeonato.

Cabe destacar que mañana también habrá actividad en una de las canchas de cemento del complejo Huergo.



PROGRAMA



Hoy en el gimnasio municipal 1

15:00 San Cayetano vs Vargas SRL; A1, 1° cruce.

16:00 Rotisería Jamemu vs Fuerte Apache; B4, semifinal.

16:55 Carnicería Oriana vs Huracán; A4, 2° cruce.

17:50 Río Sur vs Sport Boys; A2, 2° cruce.

18:45 Los Amigos FC vs La Cigarra; Honor permanencia; 3ª fecha.

20:05 MyL vs Casino Futsal; Honor campeonato; 3ª fecha.

21:25 Clear vs Lanús; Honor campeonato; 3ª fecha.



Mañana en el gimnasio municipal 1

15:00 Sport Boys B vs San Viernes; B1, semifinal.

16:00 Futuros del Fuchs vs Bric SRL Futsal; B3, semifinal.

16:55 Panadería San Cayetano vs Parma FC; A3, 1° cruce.

17:50 Malandras FC vs Gremio FC; A1, 1° cruce.

18:45 San Lorenzo Futsal vs Seven & Eleven; Honor permanencia, 3ª fecha.

20:05 Auto Lavado El Tiburón vs Inter FC; Honor campeonato, 3ª fecha.

21:25 UOCRA Comodoro vs Flamengo; Honor campeonato, 3ª fecha.



Mañana en el complejo Huergo (parquet)

15:00 Carnicería Malvinas Sur vs Gesta de Malvinas; B2, semifinal.

16:00 El Tenaz Automotores vs Vas x Más; A2, 2° cruce.

16:55 Deportivo Las Latas vs Transporte Paredes; A3, 1° cruce.

17:50 Deportivo DM/La Vecindad vs Copedro; A4, 2° cruce.

18:45 Puerto Nuevo vs Carnicería Ksandra; A3, 1° cruce.

19:40 El Lobito/Electromecánica Sur/El Chispazo; A1, 1° cruce.

20:35 Transporte Caamaño vs Juan XXIII; Honor permanencia, 3ª fecha.



