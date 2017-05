El Patagónico | Deportes | HOCKEY - 23 mayo 2017 Se disputó la segunda fecha del torneo Apertura 2017 El último domingo se disputó en cancha de césped sintético de Calafate RC la segunda fecha del torneo Apertura amistoso 2017 que organiza la Asociación Austral de Hóckey.

En ese contexto, en los partidos de Primera Damas, Náutico Rada Tilly y San Jorge RC de Caleta Olivia empataron sin goles en el único encuentro de la jornada que no registró goles.

Además, Comodoro RC se impuso por 4-0 sobre Deportivo Portugués, mientras que Calafate le ganó 1-0 a Chenque RC.

Por su parte, en Primera Caballeros, Calafate goleó 10-0 a Portugués –el partido se jugó sin arqueros-, mientras que en Intermedia, la gente del "Cala" se impuso por 3-0 a Tiro Federal.

Asimismo, en los dos partidos jugados por la categoría Sub 18, Calafate venció 6-0 a Chenque, mientras que Comodoro RC triunfó por 2-0 sobre Portugués.



PANORAMA DE LA 2A. FECHA



Primera Damas

- Náutico Rada Tilly 0 / San Jorge RC 0.

- Comodoro RC 4 / Deportivo Portugués 0.

- Calafate 1 / Chenque 0.



Primera Caballeros

- Calafate 10 / Deportivo Portugués 0.



Intermedia

- Calafate 3 / Tiro Federal 0.



Sub 18

- Calafate 6 / Chenque 0.

- Comodoro 2 / Deportivo Portugués 0.

