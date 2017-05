Se enamoró de una chica en un tren, la buscó y ella lo denunció por acoso

La campaña iniciada por Sergio Moreno, un joven español que se "enamoró" de una desconocida joven en un tranvía, generó polémica en Internet. La historia que pretendía ser romántica puso en debate los límites entre la seducción y el acoso a tal punto que la mujer terminó denunciándolo.

La carta del joven español fue pegada en todos los postes de luz de la ciudad de Murcia con el título : "Querida chica del tranvía". Y continúa "me sorprendí a mí mismo en el momento en que me di cuenta de que no podía apartar mis ojos de ti".

"Ojalá te hubiera tendido mi mano. Sólo quería sacarte una sonrisa y llevarte a cenar. Te estoy buscando desde le momento en que te vi", continúa. "Si lees esto y quieres conocerme, aquí te dejo el número de teléfono", remató.

"TU DECLARACIÓN DE AMOR ES UNA DECLARACIÓN DE ACOSO"

La joven publicó una carta de respuesta para Sergio, en la cual recordó la noche en que se cruzó con él. "No hay descanso para las mujeres ni siquiera en un tren", comienza y reconoce "no me sorprendió que un extraño me mirará más de lo normal, no es la primera vez pero nunca te acostumbras. Prestas atención a tu alrededor valoras el riesgo de la situación, esperas a que no se te acerque, y cuando llegas a casa le escribes a tus amigas para que sepan que estás bien, que sobreviviste".

"Sentí alivio cuando vi que ibas a bajarte. Pero no te detendrías ahí. No. Tuviste que insistir. Desvié la mirada mientras me hacías gestos para que me bajara contigo. ¿Estás loco? Te ignoré. Te rechacé. Ahora toda Murcia está empapelada con tu declaración 'de amor'. Es una declaración de acoso".

collage1.jpg