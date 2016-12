Se encadenó en la administración de YPF porque perdió el trabajo

Cesar Yáñez (37) desde las primeras horas de este jueves decidió -ante la falta de respuestas- encadenarse en las puertas de la administración YPF en kilómetro 3.

El trabajador que se desempeñaba en una de las contratistas de YPF tuvo, según su testimonio, un accidente laboral hace cuatro meses en la empresa Jomar y fue dado de baja.

"Tanto YPF como la empresa no se hacen cargo de firmarme el subsidio. Yo fui injustamente echado y no me quisieron reintegrar a mi puesto de trabajo", relató Yáñez, quien es padre de tres hijos. "Otra medida no pude tomar".

A pesar de que el gremio UOCRA ya había intervenido para mediar y reincorporar el obrero, las negociaciones hasta este momento tanto con la operadora como la empresa no han arribado a puerto.

Ante la llegada de Año Nuevo, el trabajador confesó: "lamentablemente no tengo para llevarle un plato de comida a mis hijos" y "te indigna llegar a esto".

encadenado YPF

Yañez explicó que ayer, en la sede de la subsecretaria de Trabajo, se tendrían que haber firmado un acuerdo entre las partes y de esa manera brindarle una solución a su problema.

"Era para que yo pueda empezar a recibir los 15 mil pesos que son por seis meses, es un subsidio que te da YPF y me tiraron todo para atrás", señaló con indignación y comentó que el gremio UOCRA le comunicó que "ya se habían agotado todas las instancias de negociación".

Sobre el final el obrero dijo que desde su accidente laboral cuando "me lesione en la empresa por una hernia de disco, la ART me hizo abandono de persona, JOMAR no se hizo cargo, no me quisieron reubicar, sino darme la baja por el motivo que ellos no tenían un lugar adecuado para mí".