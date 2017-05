El Patagónico | Regionales - 24 mayo 2017 Se encadenó un dirigente del gremio de la construcción Alejandro Lugo, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción (SITRAIC), se encadenó ayer durante varias horas en la puerta de acceso al edificio central del municipio de esta ciudad, en demanda de puestos laborales para obreros desocupados y precarizados que se nuclean en ese gremio.

Caleta Olivia (agencia)



La protesta se complementó con una quema de maderas, sonidos de redoblantes y despliegue de banderas, además de una pancarta de grandes dimensiones con una frase acusatoria hacia el secretario de Gobierno, José Lacrutz.

Lugo dijo que la comuna, a través del citado funcionario, discrimina al SITRAIC cuando se adjudican las pocas obras públicas que hay en esta ciudad y favorece a la UOCRA, a cuya dirigencia tildó de "patota" y lo acusó de ser su "socio".

También señaló que el municipio no quiere admitir que su gremio está reconocido a nivel nacional y provincial y se olvida de que 60 de sus afiliados cumplen tareas en ese mismo ámbito a través de planes sociales, percibiendo exiguas remuneraciones que no superan los 5.500 pesos en el mejor de los casos.



LACRUTZ LE RESPONDE



Por su parte, en declaraciones a prensa, Lacroutz dijo que el Departamento Ejecutivo Municipal no es el responsable de elegir a los trabajadores que toma una empresa constructora para diferentes obras.

"Nosotros nos ocupamos de realizar el trámite de la obra pública y su licitación, buscando que la empresa que la gane cumpla los requisitos para ejecutarla y efectuarle los pagos. Pero hasta ahí llega nuestra facultad", precisó.

El funcionario del gabinete de Facundo Prades también dejó en claro que la comuna no interviene en las internas de los dos gremios de la construcción, por lo cual "desconozco por qué me dicen que soy socio de la patota de la UOCRA".

A ser consultado sobre la posibilidad de entrevistarse con el gremialista que se encontraba encadenado, dijo que siempre lo atendió pero que el líder de SITRAIC "solo quiere que se digite la cantidad de trabajadores que va a meter en una u otra empresa".

