Se estrena en el Coliseo "Annabelle 2: la creación"

Protagonizada por Stephanie Sigman, Miranda Otto, Anthony Lapaglia, Lulu Wilson y Kerry O'Malley, Annabelle 2 fue dirigida por David F. Sandberg. Se estrena mañana en el Cine Coliseo, en simultáneo con las principales salas del país.

El filme es una precuela que relata el origen de la muñeca maldita más popular de los últimos años. Desde el principio de los tiempos, las muñecas han sido queridas por los niños, adoradas por las culturas primitivas e invocadas como instrumentos mágicos para hacer el bien y el mal. Varios años después del trágico fallecimiento de su hijita, Samuel Mullins, un fabricante de muñecas, y su mujer Esther acogen en su hogar a una monja, la hermana Charlotte, y varias niñas procedentes de un orfanato clausurado. Las recién llegadas están encantadas con sus amplias nuevas habitaciones, Pero las cosas empiezan a ir mal muy rápidamente. Las niñas no tardarán en convertirse en el blanco de Annabelle la poseída creación de Mullins. Una tormenta de terror se desata en la casa.

Se dice que alguien compró la muñeca original en los años 70 en una tienda de segunda mano para regalársela a una estudiante. La muñeca atormentaba a su dueño, pues supuestamente se movía por sí sola, escribía notas en papel, mentía sobre su identidad, arañaba a las personas y además, es responsable de, al menos, una muerte. Actualmente, Annabelle se encuentra guardada en una caja de cristal en el Museo del Ocultismo de los Warren en Connecticut, con un signo de advertencia que dice "Peligro: No abrir bajo ninguna circunstancia".

El director David F. Sandberg estaba haciendo cortos de horror en su Suecia natal con su esposa Lotta Losten. De pronto, después de "Lights Out", una película de tres minutos que hizo para un concurso, subió a su canal de YouTube y se volvió viral en reddit, fue convocado por Hollywood. Con una entidad femenina malévola que sólo existe en la oscuridad, el corto había llamado la atención del productor Lawrence Gray y el maestro de terror James Wan. Ellos invitaron a Sandberg a convertirlo en un largometraje, el cual fue un éxito. "Fue surrealista", recuerda Sandberg al pensar en su meteórico ascenso.





INSPIRACION

"Con 'Annabelle 2: La Creación' quería crear una película que tuviera la rica apariencia de un drama histórico, y presentaba un nuevo giro en los tópicos de terror habituales, tales como habitaciones prohibidas y objetos inanimados que de repente eran poseídos", dice. "Las películas de terror pueden parecer bellas y todavía ser aterradoras. No tienen que parecer feas. Y había escenas que no estaban en el guión, pero surgieron porque me sentía inspirado en el set".

"Las películas de terror son como un truco de magia", añade. "Miras en una dirección, pero algo viene de otra parte. Lo más interesante es la construcción de suspenso hasta los sustos". El director admite que los fans del género son un grupo bastante devoto. "Te olvidas de todo lo demás, y estás en ese cuarto oscuro, con esa película. Es una gran experiencia comunitaria, saltar y luego reírse de las mismas escenas. Pero el horror no es para todos. Tengo amigos que nunca verán nada de lo que he hecho".