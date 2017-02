Se filtraron audios que comprometen a Angelici

En uno de esos audios, Angelici habla con Fernando Mitjans, miembro del Tribunal de Disciplina, y le pide que no le den más de tres fechas de suspensión a Cristian Erbes y Leandro Marín, expulsados en un amistoso de verano ante Racing, a fin de que puedan jugar el repechaje ante Vélez para definir un lugar en la Copa Libertadores de América.

"Hablé con los muchachos del Tribunal y que a los dos que echaron ayer no les den más de... Los necesito para jugar contra Vélez", le dice Angelici a Mitjans, que le contesta: "Te cuento como es, el Tribunal está en receso y el presidente de la guardia soy yo. Es decir, después en febrero me tienen que respaldar mis muchachos. Yo pensaba en tres y dos (fechas) para que cumplan en amistosos y puedan jugar con Vélez, entendés. Le tengo que dar un poco más a Marín que a Erbes, pero si le doy tres partidos juegan".

"Lo que pasa es que al sacarlo de la cancha, mínimo son cinco partidos, viste, pero si le doy dos partidos estamos muy expuestos", se atajó Mitjans.

Embed





A lo que Angelici, respondió: "Ya hablé con Loustau, el informe va a ser liviano. Y la dirigencia de Racing con nostros bien, (el presidente) Víctor Blanco bien".

Y Mitjans, precisó: "El jugador con Vélez va a a jugar, olvidate. Con River el primer partido no, eso es obvio. Pero el fallo te lo saco el jueves a la noche cuando esto se diluya, me entendés".

En el otro audio, el titular xeneize habla con el, por entonces, presidente de AFA, Luis Segura, y en el mismo Angelici le dice: "Luis fijate ahí de hablar vos directamente con el pibe este (el árbitro Germán) Delfino para el miércoles, que trate de equivocarse lo menos posible... Decile que Boca se está jugando mucho".

Y Segura le respondió: "Quedate tranquilo que yo me ocupo. Yo mañana tengo una reunión con (Miguel Angel) Scime antes del sorteo, así que quedate tranquilo que yo me ocupo. Y el partido con Vélez, que tenés vos el veintiocho, el hincha numero uno no tengas dudas que soy yo".

Luis Segura se defendió en comunicación telefónica con el canal al argumentar que esa última frase se la había dicho en broma al presidente de Boca para tranquilizarlo.

Embed