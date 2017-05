El Patagónico | Deportes | POLITICA DEPORTIVA - 31 mayo 2017 Se firman convenios de subsidios con más de 50 entidades deportivas Treinta y ocho instituciones firmarán con el Ente Autárquico Comodoro Deportes y Chubut Deportes. Mientras que el resto solamente lo hará con el organismo estatal local.

Esta tarde, en el gimnasio municipal N° 1, a las 19:00, se realizará la firma de convenios de los subsidios con más de cincuenta entidades deportivas federadas de Comodoro Rivadavia. En donde treinta y ocho instituciones firmarán con el Ente Autárquico Comodoro Deportes y Chubut Deportes. Mientras que, el resto solamente lo hará con el organismo estatal local.

En la previa a la firma de convenios de los subsidios con las entidades deportivas federadas de la ciudad, Othar Macharashvili, presidente del Ente Autárquico Comodoro Deportes, dio detalles sobre lo que se firmará hoy, en conjunto con Chubut Deportes.

"Lo que vamos a hacer es juntar a todas las instituciones con las que venimos teniendo una charla previa y una reunión posterior, donde analizamos toda la planificación anual y que es lo que les podemos brindar. Entonces, lo que consensuamos, lo que nosotros le podemos brindar, lo firmamos y nos comprometemos a cumplir", comenzó Macharashvili.

"Esto es lo que se viene trabajando con todas las instituciones desde el mes de febrero. Donde las entidades presentan su calendario anual y lo que necesitan para sus actividades. Nosotros ahí armamos la planificación de los aportes que les debemos dar y los que Chubut Deportes les brinda. Entonces se cuantifican las ayudas que les vamos dando", agregó el máximo referente de Comodoro Deportes.

Macharashvili resaltó la importancia de dejar esto plasmado y firmado. Logrado esto, cada institución sabe cuáles son sus obligaciones y responsabilidades. Esta firma se iba a hacer antes, pero con el temporal no se pudo dar y es por eso que se realiza ahora.

"Ya hemos dado bastante en lo que va del año y ahora queda la segunda parte, que es todo lo que ya está armado y que son los torneos provinciales y argentinos. En estas competencias Chubut Deportes les da los traslados y nosotros los ayudamos para que puedan juntar más plata para pagar los aranceles. Todo ese complemento entre lo que les da Chubut Deportes y lo que le damos nosotros, más lo que generan las instituciones, es el presupuesto anual de sus actividades", sostuvo Macharashvili.

Sin embargo, lo que se apunta desde el Ente Autárquico Comodoro Deportes es a motivar a la dirigencia a generar fondos. "A cada una de las asociaciones, federaciones y clubes de fútbol infantil, les generamos el espacio para que puedan organizar sus torneos, les damos insumos para que puedan recaudar fondos y que no tengan gastos. Pero, lo que queremos, es que los dirigentes se muevan y tengan herramientas para generar fondos, más allá de lo que les podamos dar", culminó Othar Macharashvili.



ENTIDADES DEPORTIVAS



Federación Chubutense de Natación (presidente Roberto Miranda), Federación Chubutense de Balonmano (Carlos Portas), Federación Chubutense de Vóley (Gustavo Rasgido), Liga Oficial de Fútbol (Antonio Carrizo), Asociación de Futsal Oficial Masculino (Gustavo Camino), Asociación de Futsal Promocional Masculino (Héctor Aguilar), Asociación de Futsal Femenino (Beatriz Neira), Federación Chubutense de Pruebas Combinadas (Mario Sosa), Asociación Comodorense de Balonmano (Francisco Silva).

Asociación de Tae Kwondo Bom Yebi Do (Javier Zalazar), Asociación de Tae Kwondo Olímpico Comodoro (Fernando Mercado), Grupo Tae Kwondo ITF Millatureo (Juan Millatureo), Asociación de Tiro con Arco (Christian Onofri), Club TYPAC (Pte. Eduardo Charra), Asociación Atletismo del Sur (Pte. Oscar De Britos), Federación Chubutense de Atletismo (Paulo Mantello), Club de Newcom Newen (Ramón Díaz), Club de Newcom Tuma (Adriana Tormo), Asociación Chubutense de Karate Deportivo (Daniel Moroncini).

Asociación Genbu Kai Chubut (Cintia León), Comodoro Billar Club (José Curín), Club de Patín Cerros de la Patagonia (Rita Soto), Club de Patín Olas del Sur (Claudia Tur), Club de Patín Sueños sobre ruedas (Marcela Pereyra), Escuela de Patín Artístico CAI (Marisol Andrade), Club de Patín Sueños de Angeles (Mónica Almonacid), Club de Patín Vientos Patagónicos (María Eugenia Tornatore).

Club Acuarium (Nancy Regina), Club Social y Deportivo Las Latas (Omar Carrizo), Asociación de Ciclismo Comodorense (Carlos Valencia), Federación Chubutense de Gimnasia (Ref. Nahuel y Cháves), promotores de boxeo (Décima, Soto y Arisnabarreta), Asociación Comodorense de Básquet (Rodrigo Salas), Academia de Jiu Jitsu De la Riva (Matías Reynoso), Federación Chubutense de Judo (Pte. Miguel Sosa), Asociación Comodorense de Arbitros de Fútbol (Raúl Brizuela).

Asociación de Atletas Master (Ramón Flores), Club de Fútbol Infantil Chacarita (Jaime Díaz), Asociación de Aikido Comodorense (Catalino Acevedo), Unión de Rugby Austral (Daniel Albarracín), Asociación Austral de Hóckey (Carlos Echeveste), Asociación Comodorense de Waterpolo (Néstor Monzón), Asociación de Ciclismo de Montaña (Daniel Larrauri), Asociación de Técnicos de Fútbol (Miguel Navarro), Club Conan de Físico Culturismo (Manuel Alvarez), Colegio Arbitral de Vóley (Alejandro Miguel), Universidad Nacional de la Patagonia (Javier Lancelotti), Club de Fútbol Infantil Sport Boys (María Saldivia), Club de Fútbol Infantil La Súper Económica (Jaime Melián), Gym Fight Club Achaval Competición (Darío Achaval), Kick Boxing Antileo (Marcos Antileo) y Asociación de Kung Fu (Adrián Cid).



CLUBES DEFUTBOL INFANTIL



Defensores del Abel Amaya (Juan Aguirre), Barcelona (Haro), Talleres (Alexis Cabrera), Zona de Quintas (Jonás Maldonado), Taller de Chapa y Pintura (Raúl Achaval), Pulguitas (Julián Linares), Deportivo San Cayetano (Azarías), Club Los Ases (Elida Arratia), Club Olimpo (Verónica Paillan), Juanes Motos (Juan Barrientos), Playón La Floresta (Juan Araneda) y Atletas Unidos (Ruiz).



