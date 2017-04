El Patagónico | País/Mundo | POLICIALES - 28 abril 2017 "Se fue por un buen futuro, iba a buscar su lugar y encontró la muerte" Cynthia fue encontrada asesinada en el interior de una caja dentro de la vivienda que alquilaba con su pareja en la ciudad mexicana de Playa del Carmen y por el hecho la familia sospecha de un joven al que le habían rentado parte de la propiedad.

La madre de Cynthia Vanesa Gónzález, la argentina de 29 años que fue hallada asesinada adentro de una caja en la ciudad de Playa del Carmen, manifestó ayer que su hija viajó a México en busca de "un buen futuro" y "encontró la muerte", por lo que reclamó que se haga justicia.

En la puerta de su casa del barrio porteño de Flores, la mujer dijo a la prensa que su hija vivía con su novio, que ahora está detenido, aunque ella no cree que él haya tenido que ver con el crimen.

"Mi hija está muerta en México, estaba con el novio, la encontraron muerta y no sabemos qué hacer...estoy totalmente perdida, es hija única y soy madre soltera, mi hija esta muerta, es una chica hermosa, muy trabajadora, que tenia mucho futuro por delante", expresó entre lágrimas.

"El novio está preso -continuó- pero no la mató el novio, para mí la mató un mexicano o dos mexicanos, no sé muy bien, las amigas me están ayudando, eso es lo que puedo decir".

La madre de Cynthia dijo que no puede viajar a México, por lo que pidió que le traigan su cuerpo para "poder enterrarla como corresponde en su propio país".

"Ella se fue por un buen futuro, iba a buscar su lugar y el lugar que eligió es donde encontró la muerte. Pido Justicia y quiero el cuerpo de mi hija", concluyó, muy angustiada¸ la mujer.

Cynthia fue encontrada asesinada en el interior de una caja dentro de la vivienda que alquilaba con su pareja en la ciudad mexicana de Playa del Carmen y por el hecho la familia sospecha de un joven al que le habían rentado parte de la propiedad.



BUSCAN A SOSPECHOSO



La Fiscalía General de Estado de Quintana Roo informó que el crimen fue descubierto el martes último alrededor de las 10.30, cuando las autoridades policiales recibieron el reporte de que se había hallado un cadáver en un domicilio de colonia Colosio, uno de los barrios de la ciudad.

El cuerpo se encontraba en el interior de una caja de cartón en posición fetal y fue reconocido por su pareja en la propia casa, situada en calle 48, entre avenidas 10 y 15.

De acuerdo con el comunicado de la fiscalía mexicana, personal de Servicios Periciales trasladó el cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para determinar las causas del deceso, aunque una prima de la joven llamada Carolina Benítez afirmó que las autoridades le dijeron a la familia que murió por “estrangulamiento” y tenía golpes en la cabeza.

La prima de la víctima relató que Vanesa -como todos le decían a la joven- estaba viviendo en Playa del Carmen desde hacía un año con su novio, Francisco Cavelli, que trabajaba en el hotel y resort Reef Playacar como encargada de animación durante el día y babysitter por la noche y que ambos habían alquilado hace cuatro meses una casa.

“Este fin de semana (por el sábado 22) le dieron hospedaje a un chico mexicano a través de una plataforma o un amigo conocido. Él (por Francisco) la estaba intentando llamar y no la encontraba, no sé cómo hizo para entrar y vio una caja de cartón y la encontró ahí adentro”, contó la joven, que señaló que en principio la entrada no estaba forzada.

De acuerdo con la versión de Benítez, tras el hallazgo del cuerpo, “este chico mexicano desapareció y falta (de la casa) la plata de ellos, documentos y la mochila” que tenía su prima con elementos personales.

“Sospechamos que fue este chico al que le habían dado alojamiento hacía dos días”, afirmó la joven al ser consultada sobre quien pudo haber matado a su prima y sostuvo que el novio había discutido con él “porque lo encontró con una persona que no estaba invitada" a la casa.



Fuente: