El Patagónico | País/Mundo | POLICIALES - 29 agosto 2017 Se fugaron siete presos de una comisaría tras romper la reja del techo de la celda Tres de los fugados fueron capturados minutos después de ocurrida la huida y los cuatro restantes siguen prófugos. Asuntos Internos dispuso la desafectación de cuatro efectivos que se hallaban en ese momento en la seccional, entre ellos el titular de la comisaría.

Siete presos, dos de ellos acusados de homicidio, escaparon el domingo de una comisaría de la localidad bonaerense de Villa Ballester, en el partido de San Martín, tras romper la reja del techo de la celda, aunque tres fueron recapturados en los alrededores minutos después, informaron ayer fuentes policiales.

Como consecuencia de la fuga, la Auditoría General de Asuntos Internos desafectó de sus cargos al titular de la seccional, al jefe de turno, al oficial de servicio y al ayudante de guardia, mientras se realizaban operativos para intentar recapturar al resto de los evadidos.

Fuentes policiales informaron a Télam que todo ocurrió cerca de las 23 del domingo en la comisaría San Martín 2da, situada en el boulevard Ballester 164, en Villa Ballester, en el noroeste del conurbano bonaerense.

Las pesquisas determinaron que siete de los doce presos alojados en una de las celdas lograron romper la reja del techo y escaparon sin ser vistos por el personal policial que en ese momento se hallaba en la dependencia.

La Policía informó que los evadidos fueron Emiliano Sánchez Acosta, acusado de robo; José Luis Fernández, por infracción a la ley de drogas; Sebastián Díaz, por robo reiterado; Carlos Emanuel Ortiz (18), por homicidio; Pedro Alberto Sayes, (27) por tentativa de robo y homicidio; Jesús López (32), por robo agravado; y Fabián Sorrentino (38), por infracción a la ley de drogas.

Apenas fue descubierta la fuga, las autoridades de la seccional ordenaron distintos operativos de búsqueda y dos de los siete presos fueron encontrados refugiados en el Instituto Ballester, ubicado justo detrás de la comisaría.

Esos presos fueron Fernández y Díaz, a quienes llevaron nuevamente a la comisaría y quedaron imputados, además de sus causas penales en curso, del delito de "evasión".

En tanto, pocos minutos después fue encontrado Sánchez en el cruce de las calles Martín Lange e Industria, de Villa Ballester, a unas 20 cuadras de la seccional policial.

Ayer por la tarde continuaban los procedimientos ordenados por la fiscal Ana Armetta, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 del departamento judicial San Martín, en busca de los otros cuatro presos fugados.

Los investigadores aseguraron que el lugar de donde se escaparon los detenidos no cuenta con cámaras de seguridad y dijeron que al momento de la evasión no había imaginaria, es decir el efectivo policial que controla los movimientos de los presos dentro de las celdas.

Tras la fuga, Asuntos Internos dispuso la desafectación de cuatro efectivos que se hallaban en ese momento en la seccional, entre ellos el comisario Daniel Franco Correa, titular de la comisaría, tras considerar que actuó con "negligencia, falta de control y supervisión".

De acuerdo a cifras del ministerio de Seguridad bonaerense, las comisarías de la Policía de la provincia de Buenos Aires alojan actualmente a 3.035 detenidos, lo que representa una superpoblación del 192,1 por ciento, es decir, que casi dos de cada tres presos que hay en una seccional no deberían estar allí.

Respecto a los prófugos, las fuentes recordaron que Ortiz fue detenido meses atrás acusado del homicidio de Eduardo Herrlein (61), un zapatero que fue asesinado el 13 de junio durante el robo en su local de la calle Balcarce al 3.000 de Villa Ballester.

Ese día, los asaltantes armados llegaron al lugar en un auto e ingresaron con fines de robo al comercio de la víctima.

En ese momento, uno de los ladrones efectuó un disparo que impactó en la cabeza del comerciante, quien agonizó algunos minutos y murió a raíz de las lesiones sufridas.

Según las fuentes, los delincuentes huyeron sin robar nada en el mismo vehículo, que apareció abandonado en la cercana Villa Loyola.



