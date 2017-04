El Patagónico | Deportes - 23 abril 2017 Se inauguraron las nuevas canchas del complejo Huergo Con presencia de autoridades municipales, se realizó la inauguración del acondicionamiento del gimnasio complementario del Complejo Ingeniero Luis Huergo (ex-canchas de tenis de YPF), que cuenta con tres canchas para la práctica deportiva. Además, se entregaron subsidios en el marco de la segunda etapa del programa Clubes Argentinos.

Estuvieron presentes en el acto de inauguración el intendente Carlos Linares, el vice-intendente Juan Pablo Luque, el representante de YPF Rolando Rivera, las diputadas provinciales Viviana Navarro y Cecilia Torres Otarola, el presidente del Ente Autárquico Comodoro Deportes Othar Macharashvilli, como así también dirigentes deportivos, comisiones de padres y miembros de la escuela municipal de fútbol infantil del Club Huergo.

El reacondicionamiento de las canchas anexas a la nave principal del Complejo Ingeniero Luis Huergo es posible gracias al trabajo en conjunto entre el estado municipal, YPF y la empresa Contreras Hermanos, en una obra que se realiza en el marco de la ordenanza municipal de responsabilidad social empresaria, generada por el ex – intendente Néstor Di Pierro, y con continuidad en la actual gestión del intendente Carlos Linares, en la búsqueda de la contribución de empresas privadas para beneficio de la comunidad.

"Esta obra es un ejemplo del trabajo en equipo con la Municipalidad, que comenzó en la gestión anterior y continua con la actual gestión. Se ha hecho una recuperación del club emblemático de la ciudad, como es el Huergo, identificado con la historia de la ciudad y de YPF también. La verdad es que quedó muy lindo, quiero felicitar a Othar y todo su equipo, por todo el trabajo que se hace en la ciudad con el deporte", sostuvo Rivera.

Por su parte, el titular de Comodoro Deportes afirmó: "Empezamos a dar gracias, porque lo que se ve hoy acá no es hecho por magia. Se hizo con laburo, con mucho trabajo. Y en este trabajo el empleado municipal tuvo un rol importantísimo, más allá de la decisión política para conseguir los recursos, se pusieron al hombro este trabajo. Fuimos generando las condiciones, y optimizando los recursos públicos, con el aporte de las empresas privadas. YPF, que nos viene acompañando en la reconstrucción del Huergo como así también en algunos otros espacios como el Polideportivo Nº4, generó que sean estos tres espacios divididos, cuidados para que los chicos puedan hacer todas sus actividades. Todos los deportes van a estar acá contenidos, y más aún en la iniciación deportiva".

"Quiero dar un agradecimiento muy grande a un amigo, que hizo posible que el piso fuese una realidad. Gracias a Oscar Le Calvet (Contreras Hermanos), que jugó en este club, se educó en este club, y cuando le pedimos que venga a hacer un aporte, se pudo juntar con Carlos, con Juan Pablo, y pudimos lograr que nos done la realización de todo este piso. Este es el equipo que Carlos lidera, e hizo posible que tengamos los recursos. Los concejales que generaron la ordenanza de responsabilidad social, que generaron el marco legal para que las empresas puedan aportar. Todo esto se logra en equipo", agregó Macharashvilli.

Finalmente, el intendente Carlos Linares expresó: "Quiero agradecer a Othar y toda su gente en el gran desempeño que tuvieron acompañándonos en el Predio Ferial, en la emergencia, poniendo muchas horas, preparando los pedidos, acompañando a los evacuados, en los gimnasios, conteniéndolos. La verdad es que hicieron un trabajo extraordinario, que supera por lejos sus obligaciones. Quiero agradecer en nombre de Defensa Civil, nuestros guardavidas, que también han hecho un trabajo increíble en los momentos más duros. Todavía estamos pasando una crisis muy profunda, nunca vista en la ciudad, pero la vamos a superar sin lugar a dudas. Hoy inaugurar este espacio es una historia viva de Comodoro Rivadavia, para que de a poco este Huergo vaya retomando lo que fue en la historia. Hoy con las canchas, van a ser los vestuarios, el salón dorado, hoy tenemos el comedor, será la confitería. Quiero agradecer a YPF que siempre nos está acompañando, y sin ellos sería muy difícil que el estado solo pueda hacer. Tenemos que seguir haciendo cosas, trabajando para nuestra gente, seguir inaugurando, seguir proyectando. Quiero agradecer a todos, pero sobre todo al personal que se desempeña en deporte por el gran acompañamiento que hemos tenido".



SEGUNDA ETAPA

DEL PROGRAMA CLUBES ARGENTINOS

Se realizó también en el mencionado acto, la entrega de subsidios por parte de la Secretaría de Deportes de la Nación, en el marco de la segunda etapa del programa Clubes Argentinos. Los beneficiarios fueron el Club Próspero Palazzo (Jorge Aparicio), Aero Club Comodoro Rivadavia (Luis Oller), Club Deportivo Estrella (Martín Paredes), Unión San Martín Azcuénaga (Luis Ziadeh), Manantiales Behr de Ciudadela (Angel Soutullo), Club Ciclista Cultural Patagónico (Susana Meza) y Club Atlético del Sur (Ana María Núñez).

