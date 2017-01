Se informó a los diputados provinciales sobre el accionar policial con los mapuches

El ministro de Gobierno del Chubut, Pablo Durán, asistió este miércoles acompañado por el jefe de la Policía, Luis Ale, a la Legislatura Provincial respondiendo a la invitación formulada por la Comisión de Receso para brindar detalles respecto a la actuación policial ordenada por el juez federal, con asiento en Esquel, Guido Otranto, para liberar las vías de "La Trochita" los días 10 y 11 de enero en el Lof Cushamen.

Durán consideró como "una reunión interesante" al encuentro con los legisladores de los distintos bloques, aunque marcó diferencias en relación al interés demostrado por parte de algunos, señalando que "había varios diputados que estaban más interesados sobre el accionar policial que sobre todos los hechos que se vienen dando en la zona y que vienen denunciando los propios vecinos. Pero así y todo explicamos cómo se dio todo el procedimiento de la Policía, cómo se originó el día martes a partir del oficio que presentó el juez federal y cuál fue la intervención de la Policía de la provincia".

También, el ministro lamentó algunas posturas en relación a la fuerza de seguridad, al sostener que "siempre es más fácil ponerse del lado de los que cuestionan y critican" y pidió reflexionar respecto a lo que se exponen los policías en los distintos procedimientos, remarcando que muchas veces resultan heridos de gravedad, "tuvimos en 24 horas dos claros ejemplos", expresó en referencia a hechos sucedidos recientemente en Trelew.

Durán también hizo hincapié en la situación actual con representantes de pueblos originarios al referirse "que se encuentra en un proceso de diálogo, intercambiando ideas, estamos trabajando en un borrador de un acuerdo, donde ellos nos solicitaron que no haya ningún mediador", dijo y remarcó que "no están reconociendo a ninguna organización de las que estuvieron presentes en el lugar, en Esquel, reunidos con nosotros como mediadores".

Aseguró el ministro que "vamos a avanzar en ese borrador" y remarcó que "a nosotros nos interesa que estén liberadas las vías del tren".

Destacó además que el Gobierno realizó un trabajo de relevamiento de pueblos originarios, "está culminado", dijo y expresó que "hay una Dirección de Asuntos Indígenas que está dentro de la Subsecretaría de Relaciones Institucionales que tiene contacto con cada una de las comunidades. Esa Dirección –agregó- está funcionando como corresponde y ese trabajo obviamente puede servir, de hecho está en la causa que dentro de los registros del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) no está reconocido este LOF como comunidad aborigen".

"VISIÓN SESGADA"

Por su parte el presidente del Bloque de Chubut Somos Todos, Jerónimo García, señaló sobre el encuentro que "el ministro se hizo presente y contestó todas las requisitorias de los diputados" e indicó que "lo que pasa es que hay una visión sesgada". Afirmó en ese sentido que "cuando vos le das crédito a una parte y pensás que todo lo demás que se te dice es falso es muy difícil, pero Durán respondió todas las cuestiones".

"Acá hay una intención de poner sobre las espaldas del Poder Ejecutivo, de la Policía de la Provincia cuestiones en las cuales es totalmente ajeno, esto como todo el mundo conoce, emana de una orden del juez federal, Guido Otranto", dijo el legislador.

En tanto la diputada provincial por Cambiemos, Jaqueline Caminoa, precisó en relación a la reunión con Durán y Ale que "pudimos preguntar sobre el operativo que para nosotros realmente, teníamos la duda de por qué se hizo el operativo de abigeato después de la liberación de las vías y para eso requeríamos la presencia del ministro de Gobierno y también estuvo presente el jefe de la Policía, Juan Ale".

Asimismo la legisladora dijo que "el Estado debe garantizar el diálogo" y también hizo hincapié en que "creemos que todos tienen que someterse a las leyes argentinas, todos somos ciudadanos de esta Nación y no puede uno pensar que se puede actuar como si fuera una Nación independiente. Las leyes son las leyes argentinas y hay que cumplirlas, no se puede de ninguna manera ocupar las vías", afirmó.

Por eso sostuvo Caminoa que "todos tenemos que respetar las leyes como corresponde" y agregó que "en este momento el tema de la tierra no está en discusión, ellos están en una superficie que es de un campo comprado por Benetton, esta no es la discusión. Eso lo pelearán en la Justicia pero tiene que ser siempre en el marco de la no violencia", concluyó.