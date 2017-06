El Patagónico | Deportes - 10 junio 2017 Se inicia la Liga Municipal Infantil

Hoy y mañana el fútbol en espacio reducido se adueña del gimnasio municipal 1 y el Complejo Huergo con la primera fecha de un certamen organizado por el Ente Comodoro Deportes.

El campeonato es organizado por Comodoro Deportes y la Dirección General de Deportes. En total serán trece partidos de las categorías promocionales que abrirán la primera jornada- en las ex-canchas de tenis del club Huergo- hoy.

Mientras que la fecha inaugural se cerrará mañana en las instalaciones del Gimnasio Municipal N°1 (Aristóbulo del Valle y Viamonte), desde las 09.00 con las divisiones competitivas.

Esta temporada la Liga Municipal reunirá a pequeños futbolistas de las diferentes escuelas y sedes municipales. Y participarán de las mismas las categorías 2005-2006-2007 y 2008 (competitivas), 2009-2010-2011 y 2012/13 participativas (promocionales)

Los escenarios de juego para el certamen durante la temporada serán los distintos gimnasios municipales de Comodoro Rivadavia.



PROGRAMA



HOY - En Complejo Huergo (ex canchas de tenis)

Cancha 1

- 09:00 Laprida vs. CAFA B (2010)

- 09:45 KM 5 vs. CAFA A (2010)

- 10:15 Esc. 211 vs Petroquímica (2010)

- 10:45 Oeste vs. Diadema (2011)

- 11:15 Laprida vs. CAFA A (2011)

- 11:45 KM 5 vs. CAFA B (2012/13)

- 12:15 Newbery vs. CAFA A (2012/13)



Cancha 2

- 09:00 Gimnasio 1 vs. Gimnasio 2 (2010)

- 09:45 La Maquinita vs. Guardianes Del Cefe (2010)

- 10:15 Gimnasio 1 vs. Oeste (2010)

- 10:45 Petroquímica vs. KM 5 (2011)

- 11:15 CAFA B vs. Gimnasio 1 (2011)

- 11:45 Oeste vs. La Maquinita (2012)



MAÑANA

En gimnasio municipal N° 1

- 09:00 Escuela 211 vs. Laprida (2008 A)

- 09:40 Gimnasio 1 vs. Oeste (2008 B)

- 10:20 La Maquinita vs. Guardianes Del Cefe (2008 A)

- 11:00 KM 14 vs. KM 5 (2008 B)

- 11:40 Petroquímica vs. Esc. Munic. 707 (2008 A)

- 12:20 Esc. 211 vs. Petroquímica (2009)

- 12:50 KM 14 vs. Laprida (2009)

- 13:20 KM 5 vs. Huergo (2009)

- 13:50 Gimnasio 1 vs. Diadema (2009)

- 14:20 Guardianes Del Cefe vs. Oeste (2009)

