Se interrumpió el servicio de agua por 24 horas en Comodoro Rivadavia

Ayer a las 20, un día después de su aniversario, la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) anunció un nuevo corte de agua para Comodoro Rivadavia. La noticia se conoció en horas de la tarde, estableciendo un lapso de 24 horas para la restitución del servicio.Este es el octavo corte de agua en lo que va del año y el segundo de febrero, luego de que en los primeros días del mes se anunciara un corte, tras una interrupción de más de 42 horas ocurrida en los últimos días de enero, y que afectó a Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia y Rada Tilly.Esa interrupción causó enojo en la comunidad y que una vez que se restableció el servicio, además, hubiera un alto consumo que afectó a los barrios que carecen de presión, no pudiendo los vecinos llenar sus tanques domiciliarios. Así los reclamos se extendieron por toda la ciudad, llegando a Caleta Córdova y a la extensión del barrio Stella Maris.El corte de ayer que afecta a la zona sur, centro y norte de Comodoro Rivadavia se produjo por la necesidad de recuperar los niveles de reservas del Puesto La Mata. Así se estableció en principio una interrupción por 24 horas, que de no haber inconvenientes finalizaría hoy en el mismo horario.Cabe recordar que desde la entidad prestadora del servicio, el gerente, Víctor Santana, admitió hace una semana, en medio del séptimo corte de agua que "la frecuencia del corte cada vez es mayor" y señaló que "ya no sabemos cómo sostenerlo".Fue al explicar que hay sectores de la ciudad donde es más complejo llegar con el agua tras un corte. "Hay urbanizaciones nuevas como en el Stella Maris, donde la disponibilidad de los servicios recién se está culminando. Ayer (por ese momento) hicimos maniobras para que llegue a los domicilios. En zona norte, Caleta Córdova o en la zona de los kilómetros también es complejo; en el camino se deja mucha agua y no alcanza la disponibilidad. Se nos está complicando y tenemos que hacer maniobras e intervenciones y que los vecinos ayuden a que el uso del agua sea más a conciencia y no de manera desmedida", dijo.Santana también agregó que los cortes y rehabilitaciones pueden generar como consecuencia roturas en las redes, con lo que en algunos sectores al mismo tiempo que se está rehabilitando el suministro hay que efectuar una intervención para reparar la rotura que aflora.Ayer con el anuncio de la nueva suspensión del servicio, desde la entidad sólo pidieron a la comunidad que se haga un uso racional del recurso.