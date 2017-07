El Patagónico | Deportes | VÓLEIBOL - 22 julio 2017 Se juega el Torneo Pre-Araucanía 'Copa Amistad' de vóley femenino El certamen sirve de preparación para la gran cita binacional de noviembre, en la cual los equipos Chubut A y B tendrán competencia ante las selecciones de Río Negro y Magallanes (Chile), además de la inclusión del elenco local Deportivo Comodoro.

Desde ayer y hasta mañana se estará desarrollando la 'Copa Amistad' de Vóley Femenino (Sub-19), torneo Pre-Araucanía que servirá como preparación para la gran cita binacional de noviembre, en la cual los equipos Chubut A y B tendrán competencia ante las selecciones de Río Negro y Magallanes (Chile), además de la inclusión del elenco local Deportivo Comodoro. Se jugará el fin de semana en el Gimnasio Municipal Nº4.

La noche del jueves por la noche se realizó la presentación oficial, con la presencia de los técnicos Rodrigo Martínez (Magallanes), Antonio Parra (Río Negro), Guillermina Tritto (Chubut), además del coordinador de selecciones de Chubut Deportes, Oscar Pérez, y el presidente del Ente Autárquico Comodoro Deportes, Othar Macharashvili.

"Esto es muy importante porque es la manera de continuar un trabajo que se viene realizando hace varios años. Es mi tercer año como técnica de Araucanía, y considero que los torneos y los entrenamientos tienen que estar porque generan una mejoría en el nivel y en el rendimiento de las jugadoras, así que estoy muy contenta de poder contar con estas selecciones", comentó Guillermina Tritto, seleccionadora de Chubut.

Por su parte, Oscar Pérez, coordinador de seleccionados de Chubut Deportes, expresó: "La idea del Departamento de Selecciones es darle continuidad al trabajo en todos los seleccionados provinciales, unir criterios con los entrenadores y continuar con camadas más chicas Sub-13 y Sub-15, que tengan un trabajo a mediano plazo. También acoplar técnicos nuevos para proyectarlos hacia EPADE, Araucanía o campeonatos nacionales. Estoy agradecido a Comodoro Deportes por la posibilidad de organizar este torneo y que las chicas tengan la posibilidad de seguir creciendo deportivamente".

"Es muy bueno para ver jugadoras y prepararnos para lo que será Araucanía en Comodoro. Venimos con muchas jugadoras Sub-19, y seguimos trabajando para llegar con un equipo bien competitivo. Quiero agradecer a los profes que nos invitaron, y ojala esto se mantenga y se pueda repetir, porque es bueno que nos juntemos en la Patagonia", comentó en tanto, Antonio Parra, seleccionador de Río Negro.

"Estoy muy contento, y las chicas están súper felices porque es el primer torneo afuera. Estamos jugando la liga local, pero este semestre se nos vienen varias competencias y la idea es sumar partidos. Es un equipo de 15-16 años de promedio de edad. Realmente será una linda experiencia poder jugar, fue un largo viaje pero vale la pena jugando con las niñas que tienen muy buen nivel acá. Se agradece mucho la invitación y esperamos que también puedan ir a jugar a Punta Arenas, y acá aprovechar el tiempo que tenemos, competir y jugar mucho en estos cuatro días", expresó Rodrigo Martínez, técnico de Magallanes.

Finalmente, Macharashvili sostuvo: "Venimos de Rawson, y justamente estábamos viendo todos estos temas, que son previos al gran evento, donde el vóley será sede. Nos estamos abocando a que esté todo listo para que ustedes puedan jugar y estar cómodos. Vemos que van trabajando en esta forma, que es importante que generen estos cuerpos técnicos, con tiempo y proceso, y que podamos trabajar desde Federación, Chubut Deportes, Comodoro Deportes, los clubes, para fortalecer a los técnicos y jugadores, y que así tengan el mejor marco para prepararse".

"Estamos en una zona donde las distancias son muy grandes, tener competencia fina es bastante difícil, y es bueno que tengan ustedes esto, con equipos de buen nivel para darnos muestras de donde estamos y para que los técnicos puedan afinar esta fase previa. Uno dice que vamos a jugar en tres meses, pero uno lo mide en un plan de dos o tres años, para que se vea el producto del nuevo proceso. Gracias a la Federación, a los técnicos, estamos para los que necesiten, a las jugadoras, esperamos que puedan desarrollar todo lo que tenían pensado", cerró el presidente de Comodoro Deportes.



PROGRAMA



Hoy

9:00 Chubut B vs Magallanes

11:00 Chubut A vs Río Negro

15:00 Deportivo Comodoro vs Chubut B

17:00 Chubut A vs Magallanes

19:00 Deportivo Comodoro vs Río Negro



Mañana

9:00 1º vs 4º (Cancha 1 – Semifinal 1)

9:00 2º vs 3º (Cancha 2 – Semifinal 2)

14:00 3º Puesto (Cancha principal al mejor de 3 sets)

15:30 Final

*Todos los partidos se jugarán a cinco sets, a excepción del tercer puesto.





