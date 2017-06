El Patagónico | Deportes | FUTBOL DE SALON - 17 junio 2017 Se juega la novena fecha del torneo "Félix Sáez" Hoy desde las 8:45 y en dos escenarios en simultáneo se pone en marcha el campeonato de futsal de los Juegos Comunitarios correspondiente a la novena jornada.

El Gimnasio Municipal 3 de barrio Máximo Abasolo y la Escuela 211 de San Cayetano son los escenarios donde el fútbol reducido entrará en acción.

De esta manera el certamen barrial "Félix Sáez" que es organizado por la Dirección General de Deportes y el Ente Comodoro Deportes será una vez más punto de encuentro de chicos de diversos barrios.



PROGRAMA



Hoy en gimnasio municipal 3

- 08:45 Guardianes del Cefe vs. El Pocho (00-01 A)

- 09:30 Transporte Gómez vs. New Team (02-03 A)

- 10:05 The Cristal´s vs. CSD Stella Maris (02-03 A)

- 10:40 Barcelona vs. Las Pulguitas (06-07)

- 11:05 Dep. Las Flores vs. CSD Stella Maris B (04-05 A)

- 11:35 Boys JR vs. Los Amigos FC (02-03 A)

- 12:10 Esc. Omar Jodor vs. CSD Stella Maris (06-07)

- 12:35 Guardianes del Cefe vs. Barcelona B (04-05 B)

- 13:05 Las Pulguitas vs. Guardianes del Cefe (08-09)

- 13:30 Esc. Omar Jodor vs. CSD Stella Maris (08-09)

- 13:55 El Taber vs. El Progreso (08-09)

- 14:20 El Milán vs. Guardianes del Cefe (06-07)



En gimnasio escuela 211

- 08:45 La 209 vs. Las Fresas (96-97 B)

- 09:30 La 209 vs. Las Latas (00-01 A)

- 10:05 Gimnasio 211 vs. El Poli (04-05 B)

- 10:35 Las Latas vs. René Favaloro KM14 (04-05 B)

- 11:05 Gimnasio 211 vs. La Maquinita B (06-07)

- 11:30 Las Latas vs. Zona de Quintas (02-03 B)

- 12:05 Chacarita vs. La Maquinita (08-09)

- 12:30 Locutorio Laprida vs. Gimnasio 211 (08-09)

- 12:55 René Favaloro vs. 5 FC (00-01 C)

- 13:05 Astra vs. El Futuro del Fuchs (02-03 B)

