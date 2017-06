El Patagónico | Deportes | VOLEY - 17 junio 2017 Se juega un Clasificatorio femenino Sub 17 de vóley El certamen se realiza en dos canchas y la actividad comienza a las 14:30. La grilla está compuesta por siete partidos que tendrán como protagonistas a Estudiantes, Rada Tilly, Casino, Laprida y Petroleros.

El gimnasio "Ignacio Köening" del barrio Laprida se presenta como escenario del Clasificatorio Femenino Sub 17 de vóley. En el cual participarán los equipos de Rada Tilly, Estudiantes, Petroleros, Casino y el conjunto local. Los dos mejores de esta competencia jugarán el provincial en Esquel.

Con la organización de la Federación Chubutense de Vóleibol (Fe.Chu.Vol) y la colaboración del Ente Autárquico Comodoro Deportes y la Dirección General de Deportes, hoy se efectuará un Torneo Clasificatorio femenino Sub 17 de vóley.

El certamen se jugará en dos canchas y la actividad comenzará a partir de las 14:30. La grilla está compuesta por siete partidos que tendrán como protagonistas a Estudiantes, Rada Tilly, Casino, Laprida y Petroleros.

En esta instancia clasificarán dos equipos para la competencia provincial que se jugará el 1 y 2 de julio en Esquel. Ese primer fin de semana del siguiente mes se verán las caras los dos mejores de cada comarca de Chubut. Porque los ocho representantes de la comarca petrolera, del Valle, Cordillera y sudeste pelearán por dos lugares para el Torneo Argentino.



Programa

HOY

Cancha 1

14:30 Laprida vs Rada Tilly.

16:00 Laprida vs Estudiantes.

17:30 Laprida vs Petroleros.

19:00 Petroleros vs Casino.



Cancha 2

14:30 Petroleros vs Casino.

17:30 Rada Tilly vs Casino.

19:00 Rada Tilly vs Estudiantes.



Fuente: