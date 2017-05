El Patagónico | Deportes - 13 mayo 2017 Se juegan 27 partidos se por el torneo "Félix Sáez"

El campeonato de futsal de los Juegos Comunitarios disputará la tercera fecha. Los encuentros van en el gimnasio municipal 3 y la Escuela 211. Hoy y mañana se jugará la tercera fecha del torneo barrial denominado "Félix Sáez". El certamen es organizado por la Dirección General de Deportes y Comodoro Deportes.

El programa de partidos arranca hoy en el gimnasio municipal Nº 3 del barrio Máximo Abásolo y la Escuela 211 del Isidro Quiroga. La segunda jornada se completa en el gimnasio de la misma escuela.



PROGRAMA



Hoy en el gimnasio municipal 3

08:45 Fracción 14-15 vs Malandras (00-01 C)

09:35 Mineiro vs Juventud Unida (98-99 B)

10:05 Pibes de Barrio vs Deportivo Gambeta (98-99 B)

10:45 Guardianes Abel Amaya vs Taller Chapa y Pintura B (02-03 B)

11:20 Taller Chapa y Pintura vs Las Fresas (98-99 A)

11:55 Guardianes Abel Amaya vs El Pocho (98-99 A)

12:30 Esa Maldita Costilla vs New Team (00-01 B)

13:05 Pibes de Barrio vs El Pocho (00-01 A)

13:40 Atlético Madrid vs Las Américas (00-01 B)

14:15 Pibes de Barrio B vs Mineiro (00-01 C)



En el gimnasio de la Escuela 211

08:45 Deportivo La Laguna vs Los Peques del Abásolo (02-03 A)

09:35 Botín de Oro vs La Maquinita B (04-05 A)

10:10 Sanka Futsal vs Barcelona B (98-99 B)

10:45 Sanka Futsal vs Club Social Deportivo Stella Maris (02-03 A)

11:20 Transporte Gómez vs Botín de Oro (02-03 A)

11:55 Astra vs Zona de Quintas (02-03 B)

12:30 La 209 vs Barcelona A (98-99 A)

13:05 La 209 vs CSD Stella Maris (00-01 A)

13:40 5 FC vs FC Lyons (00-01 C)



Mañana en el gimnasio Escuela 211

08:45 Deportivo Ceferino vs Guardianes del Cefe (96-97 A)

09:35 New Team vs Los Amigos (02-03 A)

10:10 New Team vs Las Latas (98-99 B)

10:45 Taller Chapa y Pintura vs Barcelona JR (02-03 A)

11:20 La 209 vs Fútbol Club Niza (96-97 B)

11:55 Ritmo y Pasión vs The Cristal's (96-97 A)

12:30 El Poli vs Guardianes del Cefe (04-05 B)

13:05 Las Fresas vs Barcelona JR (96-97 B).





Fuente: