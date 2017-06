El Patagónico | Deportes - 08 junio 2017 Se jugará el Torneo de Cadetes de balonmano "Lucila Castro"

Organizado por los profesores Lucas Pierresteguy y Christian Valbuena, con la ayuda de la sede de Kilómetro 5 y la colaboración del Ente Autárquico Comodoro Deportes, este fin de semana se disputará el Torneo de Cadetes de balonmano denominado "Lucila Castro".

El nombre de la competencia es en honor a una empleada de la sede de Kilómetro 5 que murió el año pasado. El certamen, que tendrá al gimnasio de la escuela N° 742 como único escenario, arrancará mañana y se extenderá hasta el domingo.

En la rama femenina habrá una sola zona y competirán los equipos de Municipal Próspero Palazzo, Municipal Kilómetro 5, Nueva Generación y la Selección de Chubut. Por su parte, en varones, habrá dos grupos. El grupo "A" tendrá a Caleta Olivia, Nueva Generación y Municipal Próspero Palazzo. Y el grupo "B" estará integrado por Petroquímica, Municipal Kilómetro 5 y la Selección de Chubut.



PROGRAMA



Mañana

19:00 Municipal Km. 5 vs Próspero Palazzo (mujeres).

19:45 Grupo 'A': Caleta Olivia vs Nueva Generación (varones).

20:30 Grupo 'B': Municipal Km. 5 vs Petroquímica (varones).

Sábado

9:00 Municipal Km. 5 vs Nueva Generación (mujeres).

9:45 Próspero Palazzo vs Selección de Chubut (mujeres).

10:30 Grupo 'B': Municipal K. 5 vs Selección de Chubut (varones).

11:15 Grupo 'A': Nueva Generación vs Próspero Palazzo (varones).

13:30 Próspero Palazzo vs Nueva Generación (mujeres).

14:15 Municipal Km. 5 vs Selección Chubut (mujeres).

15:00 Grupo 'A': Caleta Olivia vs Próspero Palazzo (varones).

15:45 Grupo 'B': Petroquímica vs Selección Chubut (varones).

16:30 Nueva Generación vs Selección Chubut (mujeres).

17:15 1º Zona 'B' vs 3º Zona 'A' (varones).

18:00 1º Zona 'A' vs 3º Zona 'B' (varones).

18:45 2º Zona 'A' vs 2º Zona "B" (varones).

19:30 1º Zona vs 4º Zona (mujeres).

20:15 2º Zona vs 3º Zona (mujeres).



Domingo

9:00 Cuartos de final (varones).

9:45 Cuartos de final (varones): 2º Zona 'B' vs 3º Zona "A"

10:30 Semifinal (mujeres).

11:15 Semifinal (mujeres).

12:00 Semifinal (varones).

12:45 Semifinal (varones).

13:30 5° y 6° Puesto (varones).

14:15 3° y 4° Puesto (mujeres).

15:00 3° y 4° Puesto (varones).

15:45 Final (mujeres).

16:30 Final (varones).

17:30 Entrega de premios.



