Se multiplicaron las marchas de antorchas en Santa Cruz por educación, salud y salarios

Caleta Olivia (agencia)Además, en cada localidad se incorporaron pedidos puntuales como el caso de Caleta Olivia, donde alrededor de un millar de manifestantes exigieron que se asegure el abastecimiento de agua, que se normalice el servicio de recolección de residuos y que se solucionen otros problemas de contaminación ambiental.Las masivas y simultáneas protestas que se registraron en un contexto de virtual paralización de actividades en organismos públicos, signados por medidas de fuerza que se extendieron incluso al sector de jubilados y pensionados, apuntaron principalmente a la gestión de Alicia Kirchner.En Caleta Olivia, el numeroso grupo de docentes y otros trabajadores estatales, padres, estudiantes de diferentes niveles, jubilados y vecinos en general, se concentró a partir de las 20 en la plazoleta del Gorosito y luego se desplazaron por las avenidas San Martín e Independencia, entonando críticos canticos contra el gobierno provincial y enarbolando pancartas de protesta, algunas de ellas con frases irónicas como la que decía "Ahora 12" en clara alusión al pago en cuotas de salarios a trabajadores estatales.TESTIMONIOS"En esa provincia ya casi nada funciona y no solo en la actividad pública donde la crisis que viven los trabajadores de ese sector también repercute en la actividad comercial" argumentó una vecina en diálogo informal con El Patagónico.Por su parte, un estudiante de la Escuela Industrial N° 1 dijo que la paralización de las clases compromete su futuro sobremanera y que "a nosotros no nos gusta estar en la calle sino en las aulas, pero decidimos sumarnos a esta protesta para que el gobierno entienda que luchamos por nuestros derechos".Por su parte el dirigente del Partido Obrero, Omar Latini, dijo que "Nación debe pensar que Santa Cruz es parte de la Argentina y tiene que ayudar a sus habitantes, no a sus gobernantes", al tiempo que dejó en claro que "nosotros rechazamos cualquier tipo de intervención".A su vez el secretario general de la filial local de ADOSAC, Osvaldo Mazo, expresó su repudio a las autoridades de la Secretaría de Trabajo por haber cerrado las puertas a dirigentes de los gremios docentes que acudieron a una audiencia que había citado el mismo organismo.Inmediatamente después anunció que hoy se realizará una "asamblea popular" en instalaciones de la Escuela N° 69 para debatir un nuevo plan de lucha a favor de la educación pública.