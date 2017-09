Seguir en Twitter: @ Por Lorenzo El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 06 septiembre 2017 Se palpita un clásico con todos los condimentos Huracán y Newbery se enfrentarán este domingo por la novena fecha de la zona B del Federal B. El "Globo", que está a tres puntos de la cima, volverá a ser local en su cancha tras tenerla suspendida durante tres partidos. El "Aeronauta" marcha a un punto del líder CAI. Ambos llegan prendidos en la lucha y con todos sus jugadores a disposición.

Los planteles principales de Huracán y Jorge Newbery están en plena preparación con vistas al clásico de este domingo, por la 9ª fecha de la zona B del torneo Federal B. A su vez, los equipos alternativos jugarán hoy sus respectivos partidos por el certamen local.

Los entrenadores de ambos elencos tienen a su disposición a todos sus jugadores, más allá de que en Newbery está "entre algodones" Christian Nieto, quien terminó el último encuentro con el tobillo derecho inflamado.

Recién arranca la segunda rueda y queda una más. Por lo tanto, en una zona tan pareja –descartando a Estrella Norte de Caleta Olivia, que no suma unidades– los equipos aún tienen tiempo de acomodarse, pero no deben relajarse.

Newbery es el que más cerca está del líder Comisión de Actividades Infantiles, que hoy recibe a Olimpia. El "Aeronauta" marcha a un punto de la cima, luego de golear 4-1 a Estrella y aprovechar así la ausencia de la CAI, que tuvo descanso.

Por su parte, el "Globo" llega con un empate 1-1 frente a Olimpia, en Caleta Olivia, y está tres puntos del líder. Los del barrio Industrial necesitan sumar ante su archirrival para seguir en la pelea.

En la primera rueda igualaron 1-1 en el barrio 9 de Julio y ahora se verán las caras en el "César Muñoz", donde Huracán volverá a jugar después de tenerlo suspendido durante tres encuentros.

El equipo de Jorge Montesino suma 8 unidades, producto de un solo triunfo y cinco empates, mientras que Newbery ostenta 10 puntos, con tres victorias, un empate y una derrota.



