El Patagónico | Regionales | TEMPORAL - 10 mayo 2017 Se podría construir un plan de viviendas en los terrenos de la antena de Radio Nacional El terreno donde se encuentra la antena de Radio Nacional, en ruta 3 y Constituyentes, fue ofrecido al municipio por el gobierno nacional para edificar uno de los tres o cuatro planes de viviendas que se pondrán en marcha para atender a los vecinos que se quedaron sin casa, tras los temporales del 29 de marzo y 6 de abril. A la par se trabaja en otras reubicaciones en la zona norte. El municipio sumará 300 millones a los 1.200 aportados por el gobierno nacional para la realización de distintas obras.

El intendente Carlos Linares confirmó ayer que, junto con el gobierno nacional y provincial, se siguen definiendo las obras que, de inmediato, se tendrán que poner en marcha para atender las consecuencias que dejaron los temporales del 29 de marzo y el 6 de abril.

Una de las prioridades es que los vecinos damnificados puedan volver a sus viviendas, en el caso de que esto sea posible, y construir las nuevas que recibirán aquellos que además de perder sus casas tendrán que mudarse a otro sector de la ciudad para comenzar una nueva vida.

En diálogo con Radio Del Mar, tanto Linares como el viceintendente Juan Pablo Luque, rescataron los avances que se registraron en la mesa de trabajo, compartida con funcionarios de Nación y Provincia, en la definición de obras, sobre todo las más urgentes y fáciles de resolver en el plano técnico, como son las viviendas y la pavimentación de calles siniestradas.



EL MUNICIPIO YA TIENE 100 LOTES



El jefe comunal indicó que el municipio, en el rápido trabajo de relevamiento y acondicionamiento que efectuó, tiene unos 100 lotes destinados para las nuevas viviendas y adelantó que ya existen charlas con YPF para que la operadora transfiera directamente los lotes que hoy tiene ociosos al municipio para luego asignarlos a soluciones habitacionales.

“Mañana (por hoy) vamos a estar nuevamente con el presidente de YPF en Comodoro y seguramente podremos seguir avanzando en este tema. Estamos buscando respuestas por todos lados y las charlas van bien encaminadas”, dijo Linares, en alusión a la actividad que en el puerto hoy cumplirá Miguel Angel Gutiérrez (ver aparte).



LA ANTENA DE RADIO NACIONAL



La posibilidad de utilizar el espacioso y estratégico terreno que hoy ocupa la antena de Radio Nacional, en Constituyentes y Ruta 3, fue adelantada por el viceintendente Juan Pablo Luque quien comentó que esa franja de tierra fue ofrecida concretamente por el gobierno nacional.

“En estas reuniones, donde vamos tomando definiciones, se hizo la oferta concreta y es una posibilidad cierta. Habrá que seguir analizando pero no deja de ser una alternativa interesante”, señaló Luque en entrevista con Radio Del Mar.

Por lógica, en el caso de que se avance en esa ubicación, en el terreno se ubicaría a los vecinos afectados de la zona sur, ya que para aquellos de la zona norte que perdieron sus viviendas el municipio tiene como alternativas algunos lotes individuales y otros que en barrios cercanos pudieran recibir a las familias que perdieron sus casas de Laprida, Las Orquídeas y kilómetros 8 y 14, entre otros.



3 O 4 PLANES DE VIVIENDA

“

La intención es hacer tres o cuatro planes de 30 o 40 casas y no uno solo de 150. Compartimos la idea de Nación porque por un lado no hay tanto terreno y por el otro nos daría una mejor urbanización”, acotó Luque.

A la par, junto con estas nuevas viviendas, se esperan acelerar gestiones para que bajen de inmediato los fondos para refaccionar las casas afectadas pero que, a diferencia de otras, sí podrán recuperarse o volver a construirse en el mismo lugar.

Respecto a cómo se va a elegir entre los damnificados a las personas que recibirán sus nuevas viviendas, Linares recordó que hay en marcha un relevamiento integral, que es el que determinará la situación de cada una de las personas y familias afectadas.

"Tenemos que saber si las personas eran dueños, si alquilaban y se evaluará de esa forma. También vamos a ver si hay casas que se puedan recuperar para que la gente vuelva a la vida normal", explicó el intendente, quien reiteró que la principal preocupación y urgencia, junto con la recuperación general de la ciudad, es devolverle la vivienda a los vecinos.

