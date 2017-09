El Patagónico | Deportes | BASQUETBOL - 02 septiembre 2017 Se pone en marcha el Final Four de Primera división del Apertura La acción tendrá lugar en el gimnasio "Diego Simón" de Kilómetro 3. Primero jugarán Federación Deportiva y Náutico Rada Tilly, y a continuación lo harán Gimnasia y Esgrima con Petroquímica. Mañana se jugará el partido por el tercer puesto y luego la gran final.

La Asociación Comodoro Rivadavia de Básquetbol (ACRB) pondrá en marcha esta tarde el Final Four de Primera división correspondiente al torneo Apertura "Ramón 'Cacho' Morel".

La actividad, que se llevará a cabo en el gimnasio "Diego Simón", dará comienzo a las 19:00 con el primer duelo entre Federación Deportiva y Náutico Rada Tilly. A continuación jugarán Gimnasia y Esgrima con Petroquímica.

Mañana, mientras tanto, también en el mismo escenario de juego, se disputará desde las 18:00 el partido por el tercer puesto que lo jugarán los perdedores de la jornada de hoy y luego, a las 20:00, la gran final del campeonato, con los equipos que salgan ganador en las semifinales de hoy.

Cabe destacar que en un principio, este Final Four estaba previsto que se juegue en el Socios Fundadores, pero el mismo tuvo que cambiar la sede de realización ya que el piso del club "mens sana" se encuentra siendo refaccionado con miras a una nueva temporada de la Liga Nacional de Básquetbol.

Cabe destacar que esta es la única categoría que resta definir a su campeón, ya que se definieron los otro cuatro ganadores que tuvo el certamen en las restantes categorías.

En ese contexto, San Miguel se quedó con el título U23 y también en U17, Gimnasia y Esgrima 'Blanco' se coronó en la división U15, mientras que Escuela de Pico Truncado se consagró campeón en la U13.



PROGRAMA



Hoy en el gimnasio "Diego Simón" - Semifinal Mayores

19:00 Federación Deportiva vs Náutico Rada Tilly.

21:00 Gimnasia y Esgrima vs Petroquímica.



Mañana en el gimnasio "Diego Simón"

18:00 Tercer puesto (perdedores del sábado)

20:00 Primer puesto (ganadores del sábado).



