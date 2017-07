Seguir en Twitter: @ Por Carlos El Patagónico | Deportes | MOTOCROSS - 29 julio 2017 Se presentó el equipo chubutense para la Copa de las Federaciones Estuvieron presentes los pilotos Jonathan Montenegro, Christian Burgos, Tomás Brazao, Mellanie Hellman, y Tomás Carbajal, acompañados por el referente de CAMOD Chubut – Santa Cruz, Jorge Bucemo. La competencia se llevará a cabo el 5 y 6 de agosto en la provincia puntana.

El 5 y 6 de agosto se llevará a cabo en San Luis la Copa Federaciones en el autódromo Rosendo Hernández, donde se viene trabajando de manera intensa para tener un circuito que esté a la altura de lo que viene mostrando el Motocross Argentino en su certamen nacional. A su vez se llevará adelante una fecha del campeonato Femenino de Motocross (WMX).

Ayer estuvieron en el lanzamiento oficial los pilotos Jonathan Montenegro, Christian Burgos, Tomás Brazao, Mellanie Hellman, y Tomás Carbajal, acompañados por el referente de CAMOD Chubut – Santa Cruz, Jorge Bucemo.

"Es una carrera que se lleva a cabo a través de la competencia por equipo, es decir el mérito de cada piloto sumará para el equipo Chubut y lograr el mayor puntaje posible. Dentro de lo que es la Copa Federaciones tenemos dos equipos. Por un lado los Senior con pilotos MX1, MX2 y MX3 y otro Junior con 85cc A, 85cc B y uno de 65cc", anticipó el referente de la delegación.

Montenegro agradeció a CAMOD y no ocultó su alegría. "Es un gran desafío que vamos a afrontar, y estoy muy contento por volver a correr. Eso se lo debo a Jorge (Bucemo) y también a SM Motos, a Fonseca que son los que me facilitaron las cosas para volver", subrayó el ex campeón nacional, quien agradeció además a Fox Argentina, Dunlop, Sindicato Camionero, Transporte Melian, HIMAC, SM Materiales, Chubut Somos Todos, Rafatur, Almacén de Bebidas Don Barril, Organización VIP de Lidia Andrade, Transporte El Portu, Seba Acosta, SM Materiales y a toda su familia.

Por su parte, la única dama de la mesa fue Mellanie Hellman quien remarcó que "la intención es poder correr y representar de la mejor manera a la provincia. Es un orgullo integrar el Team, y vamos con muchas expectativas".

El representante chubutense en la categoría 85cc A es Tomás Brazao, quien participa en dos campeonatos nacionales. El radatilense acotó que "nos venimos preparando hace bastante tiempo. Correr dos campeonatos sirve para sumar experiencia, y este último tiempo venimos entrenando muy fuerte con Cristian Arias y el objetivo es quedar entre los tres primeros de mi categoría".

En la conferencia de prensa también habló el actual campeón del MX1, Christian Burgos, quien viajará acompañado por su padre, Julio que se prepara para estar en la Copa Master en Rada Tilly. "Me siento bastante animado. Estoy con muchas ganas de ir y de estar en una competencia así, con los chicos de la ciudad. Estoy en un momento muy bueno porque llevamos el 1 que tanto esfuerzo costo, y con moto nueva. Las expectativas son buenas, y espero estar a la altura de la competencia. El agradecimiento enorme es para la familia que acompaña, y en especial a la empresa de servicios petroleros Américo Cavaco Ramos", sentenció.

El reconocido piloto argentino Marcos Trossero estará como asistente técnico en pista, y eso será muy importante para el Team, que también incluye a César Hellman como mecánico de equipo.



DELEGACION CHUBUT



EQUIPO SENIOR

MX1: Jonatan Montenegro.

MX2: Juan Rutherford.

MX3: Martín Anglesio.

Suplente común a MX1 y MX2: Christian Burgos.



EQUIPO JUNIOR

85CC A: Tomás Brazao.

85CC B: Facundo Díaz.

65CC: Tomás Carbajal.



Delegado de equipo: Jorge Bucemo

Asistente Técnico para pista: Marcos Trossero

Mecánico de equipo: Cesar Hellman

Asistente de Mecánico: Leandro Lizarde

Equipo femenino x FMX Nacional: Jazmin Rutherford y Melany Hellman.



