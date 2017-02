El Patagónico | Deportes - 02 febrero 2017 Se presentó el test match Argentina XV frente a EE.UU. que se jugará en Comodoro Estuvieron presentes el gobernador Mario Das Neves junto a las máximas autoridades de la Unión Argentina de Rugby. El encuentro se llevará a cabo el 4 de marzo en Kilómetro 3, con televisación de ESPN para todo el mundo.

En la casa del Chubut, en Buenos Aires, se presentó ayer el test match Argentina XV- Estados Unidos que se disputará en Comodoro Rivadavia el próximo 4 de marzo en el Estadio Municipal, y que será televisado por ESPN para todo el mundo. Estuvieron presentes las máximas autoridades de la Unión Argentina de Rugby (UAR), junto al gobernador Mario Das Neves. Se invirtió 11 millones de pesos para refaccionar el Estadio Municipal de la ciudad petrolera y adaptarlo a las exigencias internacionales, según se manifestó desde el estado provincial.

El presidente de la Unión Argentina de Rugby (UAR), Carlos Araujo, junto a Das Neves firmaron el contrato para la realización del partido de rugby internacional, junto al subsecretario de Deportes de la Nación, Orlando Moccagatta; el presidente de la Unión de Rugby Austral, Daniel Albarracín; y el presidente de Chubut Deportes, Walter Ñonquepán.

Das Neves dijo que "Chubut será sede de un evento deportivo internacional de rugby de alta competencia una vez más, tal como lo fue en 2006 cuando se disputó en Puerto Madryn el test match Los Pumas – Gales, que tuvo una repercusión muy grande en su momento no sólo en nuestro país sino también en el exterior".

El gobernador agregó que "hicimos un esfuerzo muy grande para refaccionar el Estadio Municipal de Comodoro Rivadavia y ponerlo en condiciones acorde a las exigencias de un evento internacional de estas características. El Gobierno Provincial invirtió 11 millones de pesos para mejorar y modernizar sus instalaciones, que ahora servirán no sólo para disputar este partido sino también para que Comodoro Rivadavia y Chubut sean sede en el futuro de otros eventos deportivos de gran trascendencia a nivel regional, nacional e internacional".

El gobernador hizo hincapié en destacar que "el deporte en general está teniendo un desarrollo muy importante en Chubut, en la alta competencia y también a nivel de muchísimos chicos y jóvenes que están practicando además de rugby otros deportes y disciplinas en cada uno de los barrios y localidades de nuestra provincia. Nosotros siempre le hemos dado un lugar prioritario al deporte como un espacio de desarrollo personal y social, y de promoción de valores y vida sana para la gente de nuestra provincia".

A su turno, el presidente de la Unión Argentina de Rugby (UAR), Carlos Araujo, le agradeció "al gobernador Mario Das Neves por haber cumplido la promesa que nos realizó el año pasado con respecto a la remodelación del Estadio Municipal de Comodoro Rivadavia, que será sede de este importante encuentro. Con Chubut ya hemos tenido una experiencia muy positiva en 2006 cuando se disputó en Puerto Madryn el test match Los Pumas – Gales".

Araujo indicó que "nosotros queremos llevar el rugby a todo el país, es un deporte que despierta una gran pasión en toda la Argentina, no sólo en Buenos Aires, por eso promovemos de manera permanente la organización de test match en diferentes provincias, para que la gente de los diferentes lugares del país puede disfrutar en vivo y en directo de un espectáculo deportivo de alto nivel internacional".

Por su parte, el subsecretario de Deportes de la Nación, Orlando Moccagatta, destacó el "gran trabajo que están realizando de manera conjunta el secretario de Deportes de la Nación, Carlos Mac Allister, y el gobernador del Chubut, Mario Das Neves. Cuando hay voluntad política para trabajar juntos y obtener resultados concretos los objetivos se pueden cumplir. Desde que comenzamos esta gestión siempre buscamos tener una visión federal del deporte, para evitar tener una concentración de eventos en la ciudad de Buenos Aires en detrimento del resto del país".

Finalmente, el presidente de la Unión de Rugby Austral, Daniel Albarracín, le agradeció a "la UAR y al Gobierno del Chubut que lidera Mario Das Neves por haber elegido a Comodoro Rivadavia como sede de este test match entre Argentina XV y Estados Unidos. En nuestra ciudad el rugby está creciendo mucho y sin duda alguna la realización de este encuentro en el Estadio Municipal ayudará a promover aún más el desarrollo de este deporte en la ciudad, la provincia y la región", concluyó.

