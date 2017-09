El Patagónico | Deportes - 09 septiembre 2017 Se presentó la 1ª Carrera "Corriendo por la Visión" La competencia internacional se desarrollará el domingo 24 de este mes. Tiene como objetivo reunir fondos que serán dirigidos a los diferentes proyectos a desarrollarse en Comodoro Rivadavia y la región.

La 1ª Carrera Internacional "Corriendo por la Visión" es un evento programado para realizarse anualmente a través de la Fundación Reconciliar. La misma tiene el objetivo de reunir fondos que serán dirigidos a los diferentes proyectos a desarrollarse en Comodoro Rivadavia y la región. Esta competencia, que fue declarada de interés municipal, se realizará el 24 de septiembre y tendrá la fiscalización de Javier Iaquinta y Jorge Hocko (jueces IAAF).

El horario de concentración será a las 9:00 y la largada se producirá a las 10:00. El punto de partida se ubicará entre las calles Artigas e Islas Leones del barrio José Fuchs. La corrida tendrá dos modalidades: 4 kilómetros (para atletas amateurs que deseen participar en familia) y 10 kilómetros (para atletas más experimentados). Además, habrá una caminata familiar de 2 kilómetros.

Mirna Lafuente, vice presidenta de la Fundación Reconciliar, comenzó con la conferencia "en nombre de todo el equipo de la Fundación Reconciliar quiero agradecer por el apoyo a Othar Macharashvili y a la Municipalidad, que la declaró de interés municipal, a José Chaile y a todos los que hacen posible esto. Estamos muy felices de compartir con la comunidad y sabemos que esta primera carrera internacional va a impactar en Comodoro Rivadavia".

"Tenemos un desafío grande de llevar adelante esta competencia, pero no solamente competencia sino un tiempo en donde también la familia puede participar y disfrutar de una mañana. Queremos que toda la comunidad se sume a este evento de la Fundación Reconciliar, que está apoyando al deporte y los principios de la familia, y quiere empezar a unificar ciertos conceptos para reedificar nuestra ciudad. Así que estamos muy felices de esto y expectantes de lo que va a pasar", concluyó Lafuente.

En tanto que, José Chaile, atleta y organizador, dio más detalles sobre la jornada "esta es la primera vez que estamos organizando una carrera con la Fundación Reconciliar y estamos muy contentos porque creemos que va a ser una gran fiesta. Tenemos un recorrido de 10K competitivo, 4K integrativo y 2K de caminata. En el predio de llegada vamos a tener una clase de zumba, vamos a tener peloteros para los chicos y vamos a cerrar con dos bandas musicales que serán Skrach y Klandestino".

Por su parte, Macharashvili declaró que "esta no es una simple carrera sino que es un proyecto en donde estamos todos juntos para trabajar por la familia de todo Comodoro. Hemos pasado por momentos difíciles y las instituciones deportivas y las organizaciones sociales, como esta, han trabajado muchísimo para que podamos empezar a salir. Y uno sale, no solamente arreglando de calles, escuelas y casas, sino trabajando en la espiritualidad como dijo Mirna Lafuente. Nadie sale solo, todos podemos hacer cosas juntos y debemos hacer cosas juntos para empoderarnos de esta ciudad. Así que este evento, como todos los otros eventos que se hacen, son en esa línea".

"Siempre que hagan estas cosas vamos a estar juntos y vamos a hacer que la familia participe. Y nosotros con el ente público queremos colaborar para que la familia de Comodoro pueda salir adelante. Hay muchos jóvenes, chicos y familias que necesitan esto. Les agradezco a todos y esperemos que el 24 de septiembre sea un día de sol y que la familia disfrute", cerró el presidente del Ente Autárquico Comodoro Deportes.

Los primeros cinco de la categoría Mayores, tanto en mujeres como en hombres, recibirán un importante premio y trofeo. También recibirán trofeos los tres primeros de cada categoría. A su vez, habrá sorteos y sorpresas para todos los inscriptos.

El valor de la inscripción tiene un costo de 200 pesos. Los primeros 300 inscriptos recibirán un kit con una remera correspondiente. Para inscribirse pueden hacerlo en "La Roca" (Rivadavia 535) o en la web www.fundacionreconciliar.com.



> Categorías



Juveniles (17 a 19 años), Mayores (20 a 34 años), Pre Veteranos (35 a 39 años), Veteranos A (40 a 44 años), Veteranos B (45 a 49 años), Veteranos C (50 a 54 años), Veteranos D (55 a 59 años), Veteranos E (60 a 64 años), Veteranos F (65 años en adelante) y Especiales.



> Recorridos

10K: Artigas e Islas Leones, Artigas, Quiroga, Figueroa Alcorta, EE.UU., 10 de Noviembre, Polonia, Lisandro de la Torre, EEUU, Kennedy, Chile, Enrique Girolamo, Juan de Dios Trevisan y Constituyentes.

4K: Artigas e Islas Leones, Artigas, Quiroga, Figueroa Alcorta, EE.UU., Canadá, Roca, Enrique Girolamo, Juan de Dios Trevisan y Constituyentes.

Caminata familiar (2K): Canadá, Roca, Enrique Girolamo, Juan de Dios Trevisan y Constituyentes.









Fuente: