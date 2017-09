El Patagónico | Deportes | JUEGOS DE DESARROLLO - 05 septiembre 2017 Se presentó en Rawson la segunda final Provincial de los "Juegos Evita 2017" Los jóvenes deportistas competirán hasta el jueves en deportes individuales y buscarán la clasificación a la instancia Nacional de Mar del Plata, a disputarse del 9 al 14 de octubre.

Con una emotiva ceremonia realizada en el gimnasio de la Escuela 795 de Rawson, el Gobierno del Chubut a través de Chubut Deportes, dejó inaugurada ayer por la tarde, la segunda instancia Provincial de los Juegos Deportivos Evita 2017, donde cerca de 1.600 participantes provenientes de 44 localidades y parajes de todo el territorio chubutense, competirán para formar parte de la delegación que representará Chubut en la instancia nacional, que tendrá lugar en Mar del Plata del 9 al 14 de octubre.

El acto contó con la presencia de autoridades de Chubut Deportes, encabezadas por su presidente, Walter Ñonquepán, además de Intendentes y responsables de deportes de las distintas localidades participantes, quienes se sumaron a los chicos que integran las delegaciones que competirán.

Previo a las palabras se bienvenida de Ñonquepán, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino, de los Juegos Evita y se visualizó un video institucional que reflejó las actividades que se desarrollarán esta semana.

El presidente de Chubut Deportes agradeció "a todas las autoridades presentes y al equipo de Chubut Deportes que trabajó para que esto sea un éxito" dijo al iniciar sus palabras en referencia al acto de apertura. También tuvo palabras de elogio para los entrenadores, acompañantes "y principalmente a todos los deportistas de la provincia del Chubut que hoy nos acompañan", resaltó.

Ñonquepán recordó que "en el 2003 cuando no existían los Juegos Evita, junto con Mario Das Neves, que hablaba que teníamos que ser todos iguales, nos encomendó que el deporte sea esto: que no haya pueblos chicos ni grandes, que cada habitante de la provincia tenga la oportunidad de practicar la disciplina deportiva que quisiera y hoy hay 39 disciplinas que están representando los Juegos Evita". Además agregó que "en marzo de 2004 empezamos en El Maitén con 350 chicos, y hoy de 1.600 van a clasificar 828 en estos tres días para luego representar a Chubut en Mar del Plata"

Y finalizó diciendo: "Yo quiero agradecer el día a día, en donde los entrenadores y padres nos dan la posibilidad y confianza de que estén acá hoy es importante, porque el deporte allana el camino de muchas cuestiones: de raza, religión, igualdad de oportunidades, por eso felicito a los que están acá que hoy ya ganaron todos", insistió y agregó: "Les pido que disfruten y compartan, porque pusimos el esfuerzo de poner los mejores transportes, que estén alojados en los mejores hoteles, con la mejor alimentación, la indumentaria que corresponde, los salones que mejor estado están, todo la logística que es lo mejor de todo".

La actividad se extenderá hasta el jueves por la tarde en las ciudades de Trelew, Rawson y Puerto Madryn y se desarrollarán todos los deportes individuales.

La apertura del acto estuvo a cargo del ministro de Educación de la provincia, Gustavo Castan, quien destacó la importancia de la relación entre el deporte y la educación; la inclusión social que permite la práctica del deporte y la igualdad de oportunidades.

El "Pueblo de Luis" recibirá el atletismo (convencional y no convencional), la natación (convencional y no convencional), el tenis de mesa y el ciclismo. La capital albergará las competencias de boxeo, bádminton, lucha, tiro, ajedrez y wushu, en tanto en la localidad del Golfo se disputará la gimnasia artística, el beach vóley, el acuatlón y el taekwondo.

Fuente: