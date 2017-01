Se produce el segundo corte de agua en menos de una semana

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó un plan de corte de suministro de agua para toda la región que se abastece desde el lago Musters. En esta oportunidad, la prestadora requiere recuperar los niveles de reservas en el Puesto La Mata y por eso interrumpirá el servicio en las localidades de Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Caleta Olivia.El corte comenzará hoy, a las 8, por un lapso de 24 horas ya que el nivel de reservas a las 8 de ayer era de 46.162 metros cúbicos siendo que el nivel óptimo se encuentra 80 mil metros cúbicos.Hay que recordar que el último corte se produjo el lunes pero sectorizado en dos tramos. El primero afectó a la zona norte de esta ciudad, Rada Tilly y Caleta Olivia. Mientras que el martes afectó a la zona centro y sur de esta ciudad.En ese momento las reservas del Puesto La Mata rondaban los 35.575metros cúbicos y por las altas temperaturas es considerado un nivel crítico.ENTRE BAJASRESERVAS Y ROTURAS2016 fue un año con diferentes inconvenientes para la SCPL en materia de distribución de agua potable, ya que tuvo que realizar 64 cortes del suministro por varias razones. Veintitrés de ellos por bajas reservas en el Puesto La Mata.La primera interrupción tuvo lugar el jueves 7 de enero debido a las bajas reservas. Por el mismo motivo, se produjeron cortes el martes 12, miércoles 20 y miércoles 27. Mientras que la zona norte de esta ciudad también tuvo que sufrir otros tres cortes el domingo 17, jueves 28 y el viernes por diferentes roturas en el tramo Arenal Ciudadela.En febrero, las interrupciones por bajas reservas comenzaron el martes 2 y continuaron el sábado 13, el jueves 18 y el jueves 25. Asimismo, el tramo Arenal Ciudadela sufrió nuevos inconvenientes el domingo 14, el viernes 26 y sábado 27 afectando a la población de zona norte.Marzo comenzó con una nueva rotura en el tramo Arenal Ciudadela afectando a la zona norte de esta ciudad donde la problemática se volvió a repetir el sábado 19. El viernes 11 se producía el primer corte del mes para recuperar reservas en el Puesto La Mata. El miércoles 16, viernes 18, sábado 26 y miércoles 30.La SCPL tuvo su momento más crítico durante abril ya que se registraron un total de once interrupciones. El único corte por bajas reservas en el puesto La Mata se produjo el viernes 1 y fue el último que se registró por este motivo hasta mediados de octubre.Sin embargo, el tramo Arenal Ciudadela sufrió diferentes roturas lo que ocasionó que la población de una parte de la zona norte pasara dos semanas sin agua potable. El primero de ellos se registró el domingo 3 cuando el personal de Saneamiento estimaba que las tareas demorarían 24 horas, pero se encontró una nueva rotura por lo que los trabajos se extendieron hasta el martes 5. El lunes 11, martes 12 y jueves 14, viernes 15 y sábado 16 se encontraron otras fallas en acueducto lo que determinó que la comunidad de la zona norte cortará la ruta 39 en reclamo a la falta del servicio.Los trabajos de estas averías se culminaron el domingo 17 pero el viernes 29, los vecinos de Ciudadela y otros barrios volvieron a tener inconvenientes con el servicio ya que se detectó una rotura en el acueducto de Manantiales Behr.En mayo solo se identificó un solo corte del suministro que tuvo lugar el jueves 5 y solo afectó a los kilómetros 12, 14 y 17.SEGUNDO SEMESTREEl segundo semestre comenzó con una rotura con el acueducto que abastece a la localidad de Rada Tilly. Los trabajos determinaron que la villa balnearia no tuviera agua potable durante el domingo 12 y lunes 13 de junio.En julio, la prestadora del servicio tuvo que cortar el suministro en dos tandas debido a dos fallas detectadas en el acueducto en la zona de Manantiales Behr y en el tramo Arenal Ciudadela. Las tareas se llevaron a cabo el jueves 7 y se extendieron por 24 horas.El jueves 15 se produjo una nueva avería en el acueducto que abastece a la villa balnearia. Mientras que el miércoles 20 se produjeron averías en el acueducto que abastece a los barrios Industrial, Cordón Forestal, Cerro Solo, Abel Amaya, Stella Maris, Belcastro, fracciones 14 y 15. El último corte en julio se produjo el miércoles 27 por roturas en el acueducto El Trébol y los trabajos se extendieron por 24 horas.En agosto se instaló un equipo de diferentes válvulas y limpiezas de cisternas en el Puesto La Mata para mejorar el servicio. Las tareas se extendieron durante 24 horas y el cortesolo afectó a once barrios.Mientras que en setiembre, el primer corte se registró el sábado 17 cuando se encontró una rotura en el subacueducto tramo Rodríguez Peña-Kilómetro 5 que afectó a la zona norte de esta ciudad. El viernes 23 se realizó una obra de repotenciación que dejó a la zona central y sur de esta ciudad por 24 horas y Rada Tilly y Caleta Olivia no tuvieron el servicio durante 36 horas.Una nueva rotura en el subacueducto Rodríguez Peña-Kilómetro 5 se detectó el sábado 1 de octubre dejando a la zona norte de esta ciudad sin el suministro por 24 horas. Asimismo, los cortes por bajas reservas en Puesto La Mata volvieron a realizarse el sábado 29.Esta causa se volvió a repetir en noviembre durante el viernes 4, viernes 11 y jueves 24.El último mes del año contó con cuatro interrupciones por bajas reservas. El primero el viernes 2, continuando el martes 20, lunes 26 y el último corte del año tuvo lugar el jueves 29. Asimismo, el jueves 15 se instalaron dos válvulas en el Puesto La Mata, lo que afectó el suministro de siete barrios de la zona sur.