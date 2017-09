"Sé que vengo a agarrar un fierro caliente", afirmó Hugo Barrientos

por Angel Romero

a.romero@elpatagonico.net

Hugo Barrientos iniciará esta tarde, ante Deportivo Sarmiento, su segundo desafío de dirigir al plantel futbolístico de Jorge Newbery, luego de la dimisión el último lunes de Jorge "Coco" Bersán.

"Sé que vengo a agarrar un fierro caliente. Pero lo elegí porque amo a este club, sobre todas las cosas. Y después porque confío muchísimo en el plantel. Conozco a la mayoría de los jugadores y también confío en que puedo aportar de mi parte cosas que le pueden dar un cambio de aire al equipo para cumplir un objetivo que es la clasificación", sostuvo Barrientos a Diario El Patagónico.

Como jugador, y en tramo final de su carrera se dio el gusto de retirarse en el "lobo". El equipo de su barrio Ceferino, de jugar con su hijo Gastón y de conocer la gloria tanto dentro del campo de juego como también dirigiendo. Ahora sabe que es poco el tiempo, por ello al término de esta entrevista era presentado al plantel. Mientras que en lo próximo espera cerrar la llegada de Eduardo "Pepe" Castro como ayudante de campo.

"Confío en los condiciones y en mi ayudante. Y si bien quedan pocos partidos por delante, contamos con jugadores con experiencia, que seguramente serán rápidos en captar el mensaje. El cuerpo técnico será integrado por profesores del club. Más adelante pensamos en un entrenador de arqueros, que creo que es fundamental para que los arqueros vayan progresando en lo físico. Esta tarde hablé con "Pepe" Castro a ver si puede sumarse, porque Cristian Vera no puede por estudio. Y si no tengo un plan C", adelantó el ex mediocampista de Huracán de Parque Patricios, Atlético Rafaela, entre otros clubes.

Respecto al plantel, el nuevo DT sostuvo que no se le dará corte a ninguno de ellos. Y jugarán los que estén en mejores condiciones de hacerlo.

"No se pueden incorporar jugadores. Sabemos a lo que venimos. Sabemos con qué contamos. No dudé en ningún momento cuando me llamaron el lunes por la noche los miembros de la comisión. Lo hablé con mi familia y acá estoy. Más aplomado y tranquilo. A la espera de la práctica de hoy (por ayer) para ver el partido de mañana ante Sarmiento. Respecto a Jorge Bersán, lo considero una gran persona y un buen técnico. Uno guarda los mejores recuerdos de él, porque incluso lo tuve de DT. Y su salida fue consensuada. Ahora la idea es asumir enseguida para ponernos manos a la obra. Respecto a los desafíos, yo fui criado de una manera donde no guardamos rencores. Repito. Yo no soy de Boca, ni de River. Yo soy de Newbery y es un orgullo volver a casa", sentenció Barrientos quien se inició en la Comisión de Actividades Infantiles.