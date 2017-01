Se quedó en la calle y pide ayuda para conseguir trabajo

Vanesa Pilquiman no pudo continuar pagando el alquiler de su hogar y anoche tuvo que dormir en la calle con su pequeño bebé. Pide ayuda para conseguir trabajo y ropa para su hijo.

"Se nos cumplió el mes de alquiler y no pudimos pagarlo. Así que nos tuvimos que ir, tipo cinco de la mañana nos instalamos en Sarmiento y Alsina porque era un lugar que no estaba frío y no pegaba el viento", comenzó relatando Vanesa a El Patagónico esta tarde.

Este mediodía, la mujer realizó un pedido públicamente en una conocida página de Facebook y la ayuda no tardó en llegar. "Ahora vino mucha gente que nos ayudó. Estoy yendo a una pieza al Isidro Quiroga y voy a estar alojada ahí. No tenemos cama ni nada", explicó.

Por último, comentó que necesita la colaboración para su bebé, pero por sobre todo, pide un trabajo para poder salir de su situación: "Ando necesitando cosas para el bebé, más que nada pañales y comida. Yo estoy con mi sobrina y mi hijo. También me encuentro buscando trabajo como empleada doméstica".

Para poder colaborar con Vanesa solo hay que comunicarse al número 154781081.