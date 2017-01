Se quemó un pueblo entero en Chile: mil viviendas incendiadas

Más de mil viviendas se quemaron con el incendio forestal que comenzó ayer en Santa Olga, una jornada completa con evacuaciones, no hay recursos para poder afrontar la tragedia que destroza la región con más de 40 kilómetros están con focos activos.

"Estamos sobrepasados, no podemos cubrir toda la zona. Apagamos uno y se nos prende otro, los bomberos están destrozados. Es imposible contener este incendio", dijo el Superintendente de Bomberos de Constitución, Álvaro Garrido.

incendio chile.jpg

Quien además se refirió a la ardua tarea que lleva adelante "se nos desapareció un pueblo, se nos quemó el campo, se nos acabó el trabajo y perdimos todo", dijo a CNN Chile.

santa olga.jpg

pueblo santa olga.jpg

Asimismo, indicó que anoche el alcalde se daba vueltas desesperado "nos miraba, no sabíamos qué más hacer. No tenemos las cosas, no tenemos el apoyo, no tenemos qué hacer, es terrible".

incendio desde el aire Santa Olga - Nacional - 24horas.mp4 24horas Chile