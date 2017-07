El Patagónico | Deportes | RUNNING - 22 julio 2017 Se realiza la Corrida Día del Amigo Será hoy en Rada Tilly, con 10 km competitivos y 5 km promocionales. La acción se llevará adelante en equipos de cuatro personas conformados por dos parejas. Una dupla hará el circuito de calle, mientras que la otra hará el de cross aventura. Las posiciones se determinarán por la suma de los tiempos de ambas parejas.

Esta tarde desde las 14:30, con la organización de Comodoro Corre y el auspicio de Gimnasio FTF Full Time Fitness, La Farmacia, Aguas Orizon, Alar Sur, Feadar y la colaboración de Deportes Rada Tilly, se desarrollará la 6ª edición de la "Corrida Día del Amigo" en la bajada 1 de la villa balnearia.

Este año tendrá un nuevo formato, en equipo conformado por 2 parejas, donde cada pareja hará un circuito distinto. Una pareja hará el circuito de calle, mientras que la otra hará el de cross aventura. Las posiciones se determinarán por la suma de los tiempos de ambas parejas.

A través del evento se pretende que los atletas puedan llevar a participar a sus amigos para, de esa manera, fomentar la práctica de ejercicio físico regularmente y prevenir las enfermedades, así como incentivar a la población a desarrollar hábitos de vida saludables, evitando los factores de riesgo cardiovascular más comunes (hipertensión, obesidad, sedentarismo, tabaquismo, mala alimentación y demás).

La competencia se desarrollará en Rada Tilly, donde se espera a los runners y sus amigos, ya que no es necesario que sean corredores para participar. Este año la prueba tendrá 2 distancias: 10 km. competitivos y 5 km. integrativos.

Competirán las categorías A (4 hombres, o 3 hombres y 1 mujer), B (4 mujeres) y C (2 hombres y 2 mujeres, o 1 hombre y 3 mujeres). Respecto de esta última, si el equipo está conformado por 2 hombres y 2 mujeres, las parejas deberán estar armadas por 1 hombre y 1 mujer).

En la distancia competitiva de 10 km., las categorías se dividen en Hasta 170 años y + de 170 años (se suman las edades de los cuatro integrantes, edad al 22 de julio), mientras que en la promocional de 5 km. no hay división.

Se premiará por categoría a los 3 primeros puestos, en tanto que se entregarán medallas de finisher a todos los participantes que crucen la meta.



