Se realizará un bingo deportivo para los clubes de la provincia

A comienzos de año, y cuando las instituciones de la provincia del Chubut comienzan a planificar la temporada, se habló de generar actividades para recibir un aporte extra y continuar con las disciplinas. En Comodoro Rivadavia el panorama se complicó con el temporal que azotó en marzo y abril último, y por esa razón se empezó a trabajar en diferentes ideas.

La que tuvo mayor apoyo fue la de realizar un bingo deportivo donde cada club de las principales ciudad de la provincia tenga la posibilidad de vender cartones, con el respaldo de Lotería del Chubut y también de Chubut Deportes.

En la capital petrolera, el presidente de la Liga de Fútbol, Antonio Carrizo brindó detalles y remarcó que no es solo para las instituciones de fútbol. “El tema del bingo comenzó hace un par de meses atrás. El Estado Provincial y el Municipio tuvo que afrontar lo que dejó el temporal, y el fútbol no está al margen de todo lo que pasa. La escases de plata se complica en todos los clubes y en todas las disciplinas por igual, y por eso se charló. La idea era ver cómo hacíamos para seguir con nuestro futbol y los gastos", admitió.

Lo que comenzó como una idea para generar ingresos para clubes de fútbol, terminó siendo una oportunidad para que diferentes instituciones se sumen a la iniciativa que servirá como prueba piloto para 2018, donde la idea es –si todo sale bien- hacer dos ediciones. “En enero se habló con gente de Lotería, de Chubut Deportes, y siempre hemos trabajado en conjunto. La idea es que todos los clubes tengan la posibilidad de sumarse a la idea. Todos van a tener bingos todas las instituciones, y el que venda tendrá su aporte y el que no, no tendrá. Esto no tiene nada que ver con el Telebingo, esto será un bingo deportivo”, remarcó.

En la jornada de ayer visitó la capital petrolera el presidente de Chubut Deportes y se habló del tema. Además, se adelantó que “cada club venderá los bingos. Si determinada institución vende cien bingos tendrá el dinero de esos bingos, y eso se va a rendir con factura. Es decir hay que presentar el destino de ese dinero, en lo que se invierta en infraestructura, o indumentaria por ejemplo. El Gobierno pondrá los premios, y el Ente trabajará con las instituciones de la ciudad”, resumió el dirigente del fútbol.

Todavía no está confirmado el premio del bingo deportivo chubutense, y sería después de las elecciones del Gobierno, es decir después de la segunda semana de octubre.