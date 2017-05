El Patagónico | Deportes - 21 mayo 2017 Se realizará un campus de entrenamiento en Córdoba para tres judocas comodorenses Del 24 al 28 de junio la Confederación Argentina desarrollará un campus de entrenamiento en la localidad cordobesa de Santa María de Punilla, donde estarán presentes tres judocas comodorenses. Se trata de Marlon Muñoz, Jeremías Vargas (Dojo Bushido) y Axel Elgueta (Gimnasio Municipal Nº1).

La actividad del judo vuelve a tomar forma en el gimnasio municipal Nº1, donde en clases de jóvenes y adultos dictadas por Emiliano Sillero (I Dan) y Cristian Caballero (I Kyu – ex judoca de selección Argentina 2008/09) se reanudaron hace tres semanas, y se preparan para los diferentes eventos que restan en el año.

Del 24 al 28 de junio se desarrollará un campus de entrenamiento para cadetes, juveniles y mayores en Santa María de Punilla (Córdoba), donde estarán presentes tres judocas comodorenses.

Se trata de Marlon Muñoz y Jeremías Vargas, del Dojo Bushido de Carlos Vásquez, que vienen con gran actualidad de oro en Araucanía 2016 y plata en EPADE 2017, respectivamente.

Por su parte, Axel Elgueta del Gimnasio Municipal Nº1 viene de ganar medalla de bronce en Araucanía 2016, en tanto que hay otros chicos también destacándose, como es el caso de Alan Elgueta (medalla bronce Araucanía 2016), Juan Pablo Blanco, Santiago Elgueta, Jeremías Acevedo, Matías Carrillo, Ismael Liquitaya, y en damas Daiana Fresco, Priscila Elgueta, Abril Peñaldo (plata en EPADE 2017), entre otras.

"Estos chicos ya tienen experiencia en campus de entrenamiento. Ahora no estaban convocados, pero a Chubut se le hizo una excepción por el tema del temporal. Porque al Nacional Apertura por ejemplo no pudimos ir, y era una de las competencias a las que apuntábamos a principios de año. No se pudo viajar, así que apuntamos a este campus y otro torneo importante, Tierra del Sol en Formosa, un torneo internacional donde irá un grupo más grande de nuestro Dojo y de otras escuelas de la ciudad. Irán judocas de Paraguay, Uruguay, Brasil, será un lindo torneo", comentó Emiliano Sillero, encargado de las clases de jóvenes y adultos en el gimnasio municipal Nº1.

Este campus y el certamen de Formosa serán las primeras competencias para algunos de los mayores del judo municipal. "Después está el Centro República, pero apuntamos a este torneo de Formosa, como primero del año. Es una lástima no haber podido ir al Nacional, que es el más importante del país, porque haciendo un buen papel allí se consiguen diferentes clasificaciones. El tema del temporal y las inundaciones nos afectaron mucho, estuvimos casi un mes sin actividades. Íbamos a empezar a concentrar con la selección de Araucanía, tuvimos que parar. Recién ahora está todo tomando ritmo nuevamente", sostuvo Sillero.

Además, desde la escuela municipal del Gimnasio Nº1 confirmaron que el mes de agosto es el elegido para la tercera edición de la Copa Challenger Marcos Garnica, en modalidad por equipos.

"Las ediciones anteriores fueron un éxito, hubo varios equipos, fue una novedad en la región, porque no suele haber este tipo de torneo. El año pasado hubo doce equipos, el ganador fue Bushido, y este año vamos por la tercera. Será un torneo que les dará rodaje a los chicos, que todavía no han tenido una competencia a nivel local ni provincial.

