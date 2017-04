Se restableció el 80 por ciento de la industria petrolera

A partir de una nueva reunión de la Comisión de Crisis por Efecto Climático en la que participaron los Ministerios de Ambiente e Hidrocarburos de la Provincia, la secretaría de Ambiente municipal y las empresas operadoras se pudo conocer que el 80 por ciento de la industria se reactivó "sin que se registren incidentes ambientales".

"Estamos muy satisfechos con todo el proceso porque se ha hecho de una manera seria y responsable", resumió el ministro de Ambiente del Chubut, Ignacio Agulleiro.

Agulleiro resaltó que el porcentaje de la industria que aún no se reactivó es debido a la inaccesibilidad a instalaciones para avanzar con el protocolo propuesto. "Cada vez se pondrán en marcha más equipos con menos riesgo. Nos dicen las operadoras que en promedio hay más del 80 por ciento del sistema funcionando, lo cual nos parece muy bien. Y el porcentaje restante representa los lugares a los que no se ha podido acceder. Muchas empresas no pudieron revisar la integridad de los ductos en su totalidad antes de volver a poner todo en funcionamiento", explicó el ministro de Ambiente del Chubut.

Agulleiro destacó el trabajo responsable de las operadoras para adecuarse a la situación que vivió la ciudad. "Las empresas bajaron la producción al mínimo justamente para que no haya más problemas en la ciudad sumado al desastre urbano que se vivió. Están trabajando de manera seria en la puesta en marcha y esto muestra que ninguna instalación reactivada generó una contingencia. Todo lo que se vivió fueron instalaciones antiguas o no revisadas".

Junto al proceso de puesta en marcha con seguridad, el ministro Agulleiro anticipó un plan de factibilidad energética para evitar cualquier posible impacto en la red urbana de servicios. "Pretendemos que se ponga en funcionamiento a pleno la industria y eso no repercuta en una deficiencia para lo que es la red domiciliaria. Eso lo tenemos muy en cuenta junto a Hidrocarburos y se lo planteamos a las operadoras. Se informa constantemente sobre las tomas de energía para que no se produzcan cortes de servicio o se afecte el sistema integrado".