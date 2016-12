El Patagónico | Regionales | LEGISLATURA - 17 diciembre 2016 Se rompió definitivamente el bloque del Frente para la Victoria en la Legislatura La posición que en parte de la sesión del jueves asumieron los tres diputados del Frente para la Victoria que responden a Gustavo Mac Karthy, terminó de romper el bloque que conduce Javier Touriñan, quien solicitó formalmente al vicegobernador Mariano Arcioni que desafecte a los seis asesores de los legisladores Florencia Papaiani, Adrián Cunha y Leandro Espinosa. "Si son dasnevistas, que se vayan a Chubut Somos Todos", afirmó. Papaiani consideró que detrás de la medida "hay recelo, rencor y un ataque hacia el conductor de nuestra línea".

El papel que jugaron en la votación del Presupuesto Provincial 2017, antes y durante la sesión del jueves, y la posición que asumieron Florencia Papaiani, Adrián Cunha y Leandro Espinosa cuando se trataron algunos vetos del gobernador Mario Das Neves, terminó de fracturar el bloque del PJ-FpV, que conduce Javier Touriñan.

"Si yo no me siento cómodo en un sector político, me cambio. Si me sintiese más cómodo al lado de Das Neves, yendo de rodillas para que no se me gasten los zapatos, lo haría. Pero ellos deberían transparentar su situación y admitir que su líder político es Mario Das Neves. Tampoco es un crimen ser dasnevista", manifestó el diputado.

En diálogo con Radio Del Mar, Touriñan afirmó que en la sesión "fue claro que respondieron a Chubut Somos Todos. Jerónimo García se levantó varias veces de su banca para explicarle a Papaiani cómo debían votar. No lo hizo en privado, sino a la vista de todos", indicó.

El ex ministro de Gobierno también lamentó que "no se haya respetado lo resuelto en el bloque" y que "todo lo que discutíamos o decidíamos ya lo sabía, antes de ir al recinto, el otro bloque y hasta los medios. No les tenemos más confianza. No podemos seguir con ellos", precisó.

De todos modos, ante la consulta, el diputado indicó que en función del conocimiento del reglamento interno "no pueden formar otro bloque y no vamos a aceptar un interbloque, así que van a tener que irse supongo a Chubut Somos Todos, donde evidentemente se sienten más cómodos porque parece son más dasnevistas que del PJ", afirmó.

Cuando se le preguntó por qué el cuestionamiento era hacia estos tres diputados y no incluían a otros, como Sergio Brúscoli, Carlos Gómez o Alfredo Di Filippo, que votaron también junto al bloque oficialista, Touriñan afirmó: "una cosa es acompañar un presupuesto, pero lo que no se puede aceptar es que no acompañen el levantamiento de vetos de leyes que, en su momento, incluso se votaron por unanimidad".

"El bloque tiene puertas giratorias y no admite un interbloque", dijo Touriñan al sostener "que cada cual sabe donde está parado y dónde juega y si no están contentos políticamente en el PJ-FpV que se vayan, no se pueden quedar sufriendo el calvario de estar en un lugar donde no les gusta. Sería más honesto que reconozcan que son dasnevistas y se vayan a ese bloque", concluyó.



"ACTUAN POR

RENCOR Y RECELO"

La diputada Florencia Papaiani tampoco ahorró palabras en sus declaraciones, en las que fue crítica de "Touriñan y los dos o tres más que definen generalmente de manera errónea las estrategias del bloque".

La legisladora afirmó a Radio Del Mar que su sector se tomará como mínimo este fin de semana para "evaluar con nuestros referentes y en la Agrupación los pasos a seguir. Nosotros nos encontramos con este situación hoy a la mañana y nos enteramos por los medios porque ni siquiera tuvieron la hombría de decir las cosas cara a cara", sostuvo.

La esposa del ex vicegobernador Gustavo Mac Karthy se refirió puntualmente al pedido de separación de los seis asesores de los tres diputados. "Una cosa es que nos quieran echar del bloque y que se metan con nosotros, y otra es despedir a trabajadores de manera injustificada y en días previos a la fiesta. Esto es imperdonable y demuestra un poco de la clase de gente de la que estamos hablando", puntualizó.

Papaiani subrayó: "no me siento fuera del bloque. Lo que estoy es desilusionada porque no puede ser que el presidente del bloque y dos o tres más tomen una determinación así. Todo este año sentimos un ninguneo político y considero que lo que hay es un ataque, por rencor y recelo, hacia nuestro referente".

La diputada fundamentó esa definición al recordar que también otros diputados del Frente votaron con Chubut Somos Todos para darle "una herramienta de gobierno a la gestión. Sin embargo a los otros no les dicen nada; a nosotros nos despiden a los colaboradores y nos quieren echar del bloque".





