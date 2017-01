Se sentía solo y publicó un aviso para encontrar un compañero de pesca

Un australiano de 75 años sufrió recientemente la pérdida de su amigo y decidió buscar a alguien que comparta los mismos intereses mediante un aviso online. "Me siento a mirar la tele sin compañía la mayoría del tiempo", confesó.

Ray Johnstone, un hombre de 75 años oriundo de Australia, publicó un aviso online en el que buscaba un compañero/a para ir a pescar luego de que su amigo muriera: "Mi nombre es Ray Johnstone. Australiano. Soy un viudo que está buscando un compañero de pesca. Mi antiguo compañero murió", dice el aviso.

"Ir a pescar solo no tiene gracia", explicó el hombre que tiene doce nietos. "Lo que estoy buscando es un compañero de pesca que esté en una situación similar a la mía y quiera ir a pescar conmigo", sintetizó cuando lo contactaron por la difusión de su aviso.

La repercusión fue tan grande que lo contactaron más de 100 personas. "Me sentía muy solo. Me siento a mirar la tele sin compañía la mayoría del tiempo", le dijo al medio australiano 7 News.

En 10 días, el aviso fue visitado más de 88.000 veces. "Cuando me empezaron a llamar a la mañana pensé que era por mi edad, pero luego me siguieron llamando y me di cuenta de que había sido por la publicación", explicó Johnstone, quien ahora tiene que elegir entre cuatro candidatos para que lo acompañen en su aventura de pesca.