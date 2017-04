Se solicita tener precauciones en cuanto al uso del agua

El secretario de Salud del Municipio, se refirió al estado del agua en Comodoro Rivadavia, teniendo en cuenta que el servicio se está normalizando en muchos barrios de la ciudad y brindó medidas preventivas en lo que hace a la limpieza del hogar, la higiene personal, sobre todo en el caso de los niños, a fin de evitar enfermedades como gastroenteritis e infecciones respiratorias.

En ese sentido, explicó que "en cuanto al uso de las pastillas potabilizadoras, podemos decir que se mantiene la proporción de una pastilla cada 3 litros de agua, de todas maneras la gente que cuenta con los elementos y puede hacerlo, debe hervir el agua por entre 3 y 5 minutos o echarle dos gotitas de lavandina por litro de agua".

"Si bien distribuimos las pastillas en centros de salud y centros de evacuados, tratando que fueran racionadas, tenemos que tener en cuenta la situación que se vive en la ciudad, de muchas ansiedad, de manipulación del agua que, en muchos casos llega a las casas en camiones y demás. Por esa razón, más allá de cuidar el recurso, hay que priorizar la salud y darle tranquilidad a la gente con respecto al agua que consume", remarcó.

Asimismo añadió que "no voy negarle las pastillas potabilizadoras a alguien que todavía está sacando barro de su casa, hay que tener sentido común, si yo me pongo en una postura demasiado rígida en algunas cuestiones, no sumo y las decisiones que tomamos tienen que ir direccionadas a lo que necesite la gente".

Del mismo modo, Catalá se refirió a otras medidas preventivas, a fin de evitar las enfermedades "sobre todo en los más chicos, como gastroenteritis, que ya tuvimos algunos casos e infecciones respiratorias, es importante mantener la higiene personal de la casa y los alimentos con agua segura".

Además adelantó que "mañana llega el Dr. Jorge Alejandro San Juan, el máximo referente en epidemiología de Salud de Nación y una de las cosas que vamos a ver es cómo podemos implementar el trabajo con todos los evacuados e inclusive tendremos que hablar sobre los rescatistas que, en algunos casos, estaban buscando gente, con el agua hasta la cintura y en esto me refiero a vacunación contra la gripe y contra la hepatitis A", dijo el funcionario.