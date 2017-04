Se suspendió el juicio por el asesinato de Néstor Vázquez

Hace poco más de tres años que la familia de Vázquez exige justicia y advierte que Néstor fue víctima de una interna sindical. El martes 18 de marzo de 2014 Néstor Vázquez, de 22 años, subdelegado de la UOCRA, apareció sin vida en la cancha del Club Roca. Su cuerpo estaba con dos tiros, uno en la cabeza y otro el pecho.

Su familia desde entonces denuncia que la muerte fue parte de una escalada de violencia en la interna sindical que se desató entre Luis Gortari y Raúl "Conejo" Silva, actual secretario general de UOCRA.

El defensor de Vera presentó la recusación de los jueces Tassello y Cosmaro en base al temor de parcialidad ya que el defensor denunció a los letrados ante el Consejo de la Magistratura por otra actuación judicial ajena a este proceso. Los otros codefensores no formularon manifestación alguna al respecto; en tanto que el fiscal luego de analizar las actuaciones concluyó que asiste razón al defensor al darse en el caso las causales objetivas de recusación.

El fiscal Adrián Cabral, luego de un cuarto intermedio para analizar las actuaciones, analizó las causales objetivas y subjetivas establecidas en la Ley para solicitar la recusación de un juez, y entre ellas se encuentra el haber formulado una denuncia ante el Consejo de la Magistratura. Efectivamente ésta se realizó por el defensor el 20 de abril de 2017 y está dirigida contra dos jueces que integran este tribunal, sostuvo el fiscal. Por ello a su entender se da la causal objetiva, es decir la denuncia por parte del defensor a dos miembros del tribunal, y “asiste razón al planteo” del defensor, concluyó Cabral.

Por último, la querella, coincidiendo con el fiscal, aseguró que asiste razón al planteo del defensor, acompañando y adhiriendo a lo manifestado por el fiscal. Finalmente el tribunal dará a conocer su resolución mañana martes, a las 8.30 hs.

"Mañana se resuelve esto y veremos qué pasa, si deciden que sigan en el caso el juicio seguirá mañana, sino tendrán que fijar una nueva fecha y cambiar de jueces", comentó Olga Cañupán, madre de la víctima, esta mañana a El Patagónico, quien afirmó que prefiere "la suspensión y fijar nueva fecha".

"Yo prefiero que lo suspendan porque ya comenzó sucio. Confianza no hay, si lo suspenden mejor. A mí esto no me afecta porque yo voy con los tapones de punta. Si traen jueces de otro lado voy a tener más confianza, estos dos ya están sucios. Si los suspenden me dejarían más tranquila", explicó la madre