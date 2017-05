Se viene el Festival Internacional de Cine Ambiental

Entre el 12 y el 18 de junio, en el Cine Teatro Español se exhibirá la muestra itinerante del Festival Internacional de Cine Ambiental. El Encuentro ofrecerá una amplia variedad de películas sobre la temática, entre otras actividades.

El Festival Internacional de Cine Ambiental (FINCA) reúne una variedad de formatos y géneros cinematográficos, tanto nacionales como internacionales, que buscan acercar el debate medioambiental a los profesionales del sector.

Se trata de un espacio propicio para la discusión, asumiendo la problemática como un eje central en las agendas públicas, así como en hogares y en los centros educativos. La muestra itinerante del festival ahora se presentará en Comodoro Rivadavia.

Desde el 12 al 18 de junio el Cine Teatro Español será la pantalla de una amplia variedad de películas sobre la temática, luego de que se tuviera que suspender la proyección programada para abril por el temporal que afectó a la ciudad.

Según se informó desde Sudestada Producciones, alumnos de escuelas y de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, como también jubilados, podrán asistir al encuentro de forma libre y gratuita desde el lunes 12 al viernes 16, de 10 a 12 y de 14 a 16, para disfrutar de películas nacionales como "El Gato", "Construyendo vidas toxicas", "Daño ambiental en Santa Catalina", "La Palangana", "Naturaleza viva" y "Ecosistema". En el plano internacional se exhibirán los documentales brasile- ños "Semillas" y "Castillo y el armado". En tanto, desde el jueves 15 al domingo 18 se proyectarán las funciones comerciales con una entrada general de 100 pesos. La primera función será a las 18:30 cuando se presenten los cuatro capítulos de la serie documental "Alerta que alimenta": "Las fuerzas", "Las semillas", "Las redes" y "Los desafíos".

Las propuestas continuarán con "Naturaleza viva" y "Quinuera". Mientras a las 20:30 se exhibirá la película "Antolina" y minutos más tarde el documental "Trashumancia". El viernes 16, el festival continuará con la exhibición de "Fractura, La Maldición de los Recursos", "El caso Sarayaku" y "Yasuní". A las 20:30, será el turno de "Castillo y el armado" e "Hija de la laguna". En tanto el sábado 17, a las 18:30, se proyectará "Semillas" y "Nuestro mundo", y luego "Ecosistema" y "This Changes Everything". El último día del FINCA comenzará con la proyección de los documentales "Los nuevos modernos" y "Los guardianes del agua" y la última función presentará los films "El costo humano de los agrotóxicos" y "¡Crecimiento sagrado!".

El Festival Internacional de Cine Ambiental nació de la necesidad de ampliar las perspectivas culturales desde un enfoque social y comprometido hacia la problemática ambiental, a través de la imagen cinematográfica como medio sensibilizador. En este marco, también se realizarán numerosas charlas-debate y muestras de arte, entre otras actividades.

El encuentro es una iniciativa del Instituto Multimedia DerHumALC (Derechos Humanos de América Latina y el Caribe), asociación sin fines de lucro radicada en Buenos Aires, creada en aras del fortalecimiento de la investigación, el estudio, la docencia y la difusión en materia de Derechos Humanos, a través de la participación activa con el uso de recursos audiovisuales y nuevas tecnologías.