29 julio 2017 Se viene el nuevo Volkswagen Polo regional

Con una producción que ha sido destinada a la planta de São Bernardo do Campo (São Paulo), en Brasil, la nueva generación del Volkswagen Polo será regional a partir del mes de septiembre. Así lo anticipó Autos Segredos.

De esta forma, la marca alemana está muy cerca de comenzar a producir la nueva generación del hatchback global del segmento B, que llegará al mercado local desde el país vecino en los próximos meses.

Ahora sólo falta conocer cómo estará configurada la gama del Polo regional en comparación con el modelo presentado el mes pasado en Europa, donde ya comenzó la producción en serie en la planta de Navarra, España.

Lo que sí se sabe es que el nuevo hatchback con cinco puertas brasileño será fabricado a partir de la plataforma modular MQB A0 (destinada a los vehículos compactos del Grupo VW), de la que además surgirán otros nuevos modelos.

Entre las nuevas características, el modelo europeo también estrenó diseño exterior e interior, equipamiento de confort y seguridad y dimensiones exteriores y puertas adentro, incluyendo la longitud de 4,05 metros, la distancia entre ejes de 2,56 y el baúl con 351 litros.

Otro punto que genera expectativas es el de la mecánica, ya que la marca todavía no confirmó las motorizaciones.

En ese sentido, el mismo sitio adelanta que los protagonistas serán los 1.0 MPI y 1.0 TSI (ambos con más potencia) y el 1.6 MSI, junto con cajas manuales con cinco y seis marchas y automática con seis cambios.

Más adelante, el nuevo Polo estará acompañado por otro producto con la misma plataforma, el Virtus brasileño (confirmado oficialmente), a los que se sumarán un SUV y una pick up.

