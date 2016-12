Se vivió un día de reflexión sobre la violencia policial

Los casos de abuso policial hacia jóvenes o en las prisiones mismas es una de las formas de violación de los derechos humanos más naturalizada y a la que rara vez se le busca una solución. Como cierre de su actividad este año, la cátedra libre de Derechos Humanos hizo un debate sobre el tema con el caso testigo de Gustavo Gerez, el joven de 28 años aparecido muerto en una comisaría de Caleta Olivia.

El encuentro fue en el centro cultural Collage, el sábado por la tarde. Sandra Gerez, la hermana del joven caletense, asistió para conversar con los integrantes de la cátedra dependiente de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), coordinada por Susana Díaz.

"Mi hermano fue torturado y asesinado en una comisaría de Caleta Olivia el 18 de setiembre. Estamos saliendo de Santa Cruz para hablar del caso de mi hermano, que es bastante duro, pero es para concientizar y que no vuelva a pasar. Es para que haya un consenso social para evitar los casos de abuso policial que son diarios", dijo Sandra.

"Abusos hay siempre, sobre todo los fines de semana cuando salen chicos alcoholizados. Y si bien la gente se va abriendo, en general es 'no me meto porque no me toca'. Entonces, queremos cambiar esa idea para proteger a la juventud, porque nadie merece morir por estas cosas", señaló.

La actividad tuvo marco en el Día Internacional de los Derechos Humanos y en Comodoro Rivadavia la cátedra decidió abordar ese tema. Aunque a lo largo de todo el año participaron en capacitaciones en derechos humanos desde ópticas como género, discapacidad, familia, entre otros temas demandados por los estudiantes.

Susana Díaz explicó que la cátedra libre y el Grupo Pro Derechos de los Niños colaboran con la familia de Gerez. "Las denuncias de torturas son constantes. Nosotros decimos que es una práctica sistemática de las fuerzas policiales de Chubut y que quedó en los alegatos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (por el caso de Iván Torres)", dijo.

"Hay que continuar con el debate, que esto no quede naturalizado y que se problematice. Eso es lo importante", describió. "Los derechos humanos nacen con un sistema jurídico para protección de las personas, no para la represión. Los Estados están obligados a cumplirlo y garantizarlo", subrayó.