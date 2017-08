Seguir en Twitter: @ Por Carlos El Patagónico | Deportes | BOXEO - 11 agosto 2017 'Seba' Aguirre y Angel González se cruzaron ayer en la balanza Se presentó la gran cartelera para esta noche donde el rosarino, radicado en Comodoro Rivadavia, volverá a los cuadriláteros luego de ocho meses. Ayer acusó en la báscula 60.700 kg sin problemas, mientras que su rival Angel González pesó 300 gramos por encima del límite de la categoría Ligero. En el semifondo se medirán Rodrigo Maizarez y Víctor Cabral.

En una conferencia de prensa nutrida, y con la presencia de los boxeadores Sebastián Aguirre y Angel González, junto a sus entrenadores Darío Achaval y Wilfredo Vilches respectivamente se realizó el pesaje oficial. También estuvieron los púgiles Rodrigo Maizarez y Víctor Cabral, que animarán el semifondo del festival de esta noche en el gimnasio municipal 1, con la organización del promotor Carlos Lago.

Antes de las palabras se realizó el pesaje donde el oponente de Aguirre pesó 300 gramos por encima del límite de la categoría, algo que reclamó el entrenador del rosarino radicado en la capital petrolera, pero no tuvo eco.

Sebastián Aguirre (60,700Kg) dio el peso sin inconvenientes mientras que Angel González pesó 61,600 Kg ante la mirada del promotor y su rival de turno. “Me preparé muy bien para esta pelea. Hace ocho meses que no compito, pero estamos preparados para mañana. Va a ser una buena pelea, he visto videos de mi rival y tiene buen boxeo, se mueve bien así que vamos a tener que salir a cortar el paso, y poner manos firmes”, acotó Aguirre, acompañado por su entrenador Darío Achaval.

El rosarino hincha de Newell’s remarcó su preparación física y apuntó "tengo en mente una pelea difícil, pero estoy preparado para los 6 round. He hecho guanteos de diez rounds y he llegado muy bien. Hice una buena preparación física, trabajamos con manoplas y guanteo. Llego bien preparado, y no he pasado hambre para dar la categoría, hace diez días que estoy en peso y ahora di 60.700 y estamos muy tranquilos”.

Hace ocho meses que no sube al ring, pero no estuvo alejado de los entrenamientos. A su vez, reconoció que el entrenador de su rival ya lo conoce. “Se puede tomar como una revancha. El año pasado perdí contra un rival que tenía en la esquina a Wilfredo (Vilches) pero yo no me sentí perdedor. La verdad, para mí esa pelea me la robaron pero los fallos no se discuten y en mi libreta dice que esa pelea la perdí. En el boxeo hay revancha y acá estamos de vuelta para salir victoriosos”, sentenció.

Por su parte, desde la esquina de Aguirre no ocultaron su malestar por el exceso en la báscula, y en ese sentido, Darío Achaval comentó: “estamos tranquilos. Asumí el compromiso de darle una mano a Seba porque es un amigo, una persona que siempre acompañe y aconsejé. A su vez, Carlos Lago es un promotor joven que promete hacer cosas grandes y uno aporta su parte. La conducta es lo único que supera al talento. El es un profesional, y lo demostró al subir a la balanza y dar el peso sin ningún tipo de problemas. Respecto al rival, todo el respeto que se merece, calladitos la boca y trabajando. En los deportes de combate, sea boxeo o Kick Boxing el que habla está muerto. Si son profesionales deben respetar como son las cosas y creo que si hay un límite de categoría, se debe respetar. Si son amateurs se puede charlar, pero la primera prueba Sebastián Aguirre ya la dio. Al menos demostramos ser profesionales. Soy el entrenador invisible, pero lo ayudo de corazón”.



CARAMELOS PARA NO LLORAR



Angel González, el oponente de Aguirre, subió a la balanza primero y acusó 300 gramos arriba del límite de la categoría ligero. Sin embargo, tanto él como su preparador el experimentado Wilfredo Vilches lo tomaron a broma. A la hora de hablar, el púgil foráneo acotó "creo que 300 gramos no es nada, no pasa nada. Ahora vamos a hidratarnos bien, y esperar la pelea de mañana (por hoy). Vengo a llevarme la victoria, y estamos preparados para eso”, admitió Gonzales.

En tanto, Vilches apuntó con una sonrisa “estamos muy tranquilos. La discusión es por 300 gramos, nada, un calzoncillo y una media es eso, pero le vamos a pelear igual. Si tiene miedo le compramos unos caramelos para mañana así no lloran. Venimos a pelear, pero queremos ganar. Va a ser una muy buena pelea”, sentenció.

Por úlitmo, el promotor del festival boxístico Carlos Lago comentó que "como lo hicimos la primera vez, para este festival tratamos de mejorar algunas cosas y siempre queriendo brindarle lo mejor a la gente del boxeo. A los que asistan se van a llevar una buena impresión”.

El festival en el gimnasio municipal 1 será a partir de las 21, con trece combates en total, y las entradas se pueden conseguir en la puerta.



PROGRAMA



Fondo Profesional

- Sebastián Aguirre (60.700 Kg) vs. Angel González (61,600 Kg).

- Rodrigo Maizarez (68,600 Kg) vs Víctor Cabral (69,100 Kg).



Cartelera Amateur

- Manuel Carrizo vs Ezequiel Matthysse.

- Alfredo García vs Joaquín Gutiérrez.

- Jonathan Sauco vs Nicolás Villanueva.

- Germán Carrizo vs Eric Francés.

- Franco Lincopil vs Hugo Werning.

- José Vargas vs Miltón Rojas.

- Ayelén Barañado vs Alejandra Aparicio.

- Adrián Chavez vs Maximiliano Norambuena.

- Micaela Barañado vs Valentina Guzmán.

- Vladimir Mercado vs Leonardo Gallardo.

- Anahí Pintos vs Juliana Olmedo.



