El Patagónico | Deportes | BOXEO - 13 agosto 2017 Sebastián Aguirre regresó con un triunfo por nocáut El boxeador rosarino, radicado en Comodoro Rivadavia, derrotó por la vía rápida en el cuarto round al pampeano Rafael González.

El gimnasio municipal 1 lució la noche del viernes un lleno total. Fue en el marco del festival organizado por Lago Box y que incluyó un doble fondo profesional; un nuevo nocáut de Ezequiel Matthysse más once peleas amateurs.

En el combate estelar, se destacó la reaparición triunfal de Sebastián Ezequiel Aguirre, quien se reencontró con el triunfo al noquear en el cuarto round al pampeano Rafael González.

El rosarino radicado en Comodoro Rivadavia, reordenó su carrera luego de una serie de resultados adversos y conquistó un triunfo motivador ante el pupilo de Wilfredo Vilchez, a quien le provocó una cuenta en el primer para desbordarlo en el cuarto con una potente izquierda. Aguirre, ahora entrenado por Darío Achabal, lució en buena forma física y dispuesto a iniciar una nueva etapa como profesional, según la página especializada Piñas del Sur.

En la pelea de semifondo, el salteño Ramón Rodrigo Maizares superó por puntos en seis vueltas al difícil pampeano Víctor Nicolás Cabral. Las tarjetas finalmente lo favorecieron por 59,5-57,5 y 58,5-58 mientras que la restante consideró al visitante por 59-58. De éste modo, Maizares también volvió al triunfo para quedar con récord 4-3.

En el complemento amateur sobresalieron la contundente labor de Ezequiel Matthysse quien puso nocáut en uno con un golpe al hígado al local Darío Manuel Carrizo quien intentó sorprenderlo en los primeros minutos del explosivo match.

Reapareció con un triunfo Alexis "King Kong" Huichapani y el fueguino Jonathan Sauco se adjudicó el título regional amateur al vencer a Nicolás Villanueva, de Caleta Olivia.



PANORAMA



-Alahí Pintos (CBC) GFU3 Juliana Olmedo (C. Olivia)

-Valentina Guzmán (Puerto Madryn) GFU3 Micaela Barañado (CBC)

-Adrián Chávez (CBC) GFU3 Maximilianao Narambuena (C. Córdova)

-José Vargas (CBC) GFU3 Rodrigo Lastoria (Puerto Madryn)

-Alejandra Aparicio (C. Olivia) GFU3 Ayelén Barañado (CBC)

-Hugo Wernly (Esc. Km. 8) GFNU3 Franco Lincopil (CBC)

-Germán Carrizo (CBC) GFU3 Eric Francés (C. Olivia)

-Jonathan Sauco (CBC) GFU3 Nicolás Villanueva (C. Olivia)

-Alexis Huichapani (CBC) GFU3 Adrián Arancibia (Puerto Madryn)

-Walter Ezequiel Matthysse (Trelew) GKO1 Darío Manuel Carrizo (C. Córdova)

Doble Fondo Profesional

-Ramón Rodrigo Maizares) GP6 (mayoritario) Víctor Nicolás Cabral (Gral Pico).

-Sebastián Ezequiel Aguirre GKO4 Rafael González (La Pampa).

