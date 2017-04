El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 20 abril 2017 Sebastián Driussi: "me potencié mucho jugando al lado de Alario" Además de su socio en la delantera de River, el goleador se refirió a la influencia del entrenador Marcelo Gallardo. "Siento que me falta mucho, que tengo que aprender mucho, a llegar más al arco. Todavía soy joven y me falta experiencia, pero estoy en un lugar donde se aprende todo muy rápido, especialmente por el técnico", manifestó.

Sebastián Driussi, delantero de River y uno de los goleadores del campeonato local, aseguró ayer que se potenció "mucho" al jugar junto a otro delantero 'Millonario' que está pasando un buen momento, Lucas Alario.

"Me potencié mucho jugando al lado de Alario. Me ayuda mucho jugar con él", expresó el jugador de 21 años, que suma 12 tantos en el torneo de Primera División y comparte la cima de goleadores con Darío Benedetto, de Boca (líder del certamen).

Driussi fue titular en esta temporada 2016/17 y no perdió el puesto. Su primer partido oficial en la formación inicial fue por la Copa Argentina, en julio de 2016, ante Sportivo Rivadavia de Venado Tuerto, cuando se especulaba con que el uruguayo Rodrigo Mora seguiría siendo titular.

A partir de ahí jugó todos los partidos desde el inicio; en total 31 encuentros, incluso la final que River le ganó por 4-3 a Rosario Central (con tres goles de Alario) para consagrarse campeón y clasificar a la Copa Libertadores 2017.

El futbolista de San Justo, que junto a Alario tiene el 80 por ciento de los goles de River, elogió a su compañero de ataque y también afirmó que el buen momento colectivo y personal también se lo debe al buen rendimiento de otros compañeros.

"También me gusta mucho tirarme atrás para jugar con Nacho (Fernández), Rojas, el 'Pity' Martínez y llegar con posibilidades con Alario. Es el que más me potenció en mi progreso", sostuvo en diálogo con varios medios, después de finalizar el entrenamiento matutino en el River Camp de Ezeiza.

"Siento que me falta mucho, que tengo que aprender mucho, a llegar más al arco. Todavía soy joven y me falta experiencia, pero estoy en un lugar donde se aprende todo muy rápido, especialmente por el técnico", manifestó Driussi, que volvió a decir que Marcelo Gallardo es "el mejor técnico del fútbol argentino y hay que aprovecharlo".

Sobre su gol ante Tigre, en la victoria por 2-0 del último domingo por la 20ma. fecha del torneo, Driussi contó: "Vi que el rechazo había sido defectuoso y que le iba a costar dominar y parar la pelota a (Martín) Galmarini. Fui a buscar esa posibilidad y por suerte se dio. Después obtuvimos el triunfo con el gol de Mora", sostuvo.

River logró ante Tigre su quinto triunfo al hilo en el torneo de Primera División, donde el 'Millonario' ocupa el cuarto lugar en la tabla de posiciones con 38 unidades, seis menos que Boca, único puntero.

En cuanto a racha de victorias, Driussi consideró que "después del empate con Unión (en la 15ta. fecha), creo que el equipo hizo un click importante, y se empezaron a dar los resultados, un triunfo atrás de otro y estamos muy contentos. Nuestro objetivo es sumar todos los puntos posibles en el torneo local y ver para qué estamos cuando llegue la definición".

Además, el delantero destacó que River tiene como meta la Copa Libertadores 2017, en la que por ahora está primero en el Grupo 3 con victorias sobre Independiente de Medellín y Melgar de Perú.

"Queremos seguir ganando en la Copa para tener una clasificación tranquila. En caso de que clasifiquemos, esperamos la segunda parte que es la verdadera Copa y ahí se empieza a jugar", concluyó.



