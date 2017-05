Secuestraron un rifle de aire comprimido en la vivienda de la madre de Franco Abadie

La policía de la Seccional Quinta allanó durante la noche del lunes la casa de Verónica Vera, madre del condenado Franco Abadie, y secuestró un arma de aire comprimido. Según la denuncia de Diego Durán, la mujer lo amenazó de muerte en su domicilio para que su hermano Pablo Durán –quien está detenido- no declare en contra de Abadie al acercarse la fecha de un juicio por una causa de extorsión.

El allanamiento se desarrolló el lunes por la noche en la calle Mburucuyá y 12 de Octubre del barrio La Floresta. El procedimiento se realizó 24 horas después de realizada la denuncia policial. Al transcurrir ese tiempo desde que se efectuó la denuncia hasta que la Justicia autorizó la diligencia, los resultados no fueron los esperados.

Según confirmaron fuentes oficiales a este diario, durante el procedimiento que se extendió hasta la medianoche la policía incautó un rifle de aire comprimido que a simple vista estaba modificado. La orden de requisa, a instancias de la Fiscalía, fue autorizada por la juez penal, Daniela Arcuri.

Según consta en la denuncia, Verónica Vera se presentó el domingo por la noche en la casa de Diego Durán –hermano del detenido Pablo "El Porteño" Durán- en el barrio Abel Amaya. De acuerdo a la denuncia, junto a un joven apodado "Chochi" amenazó al hombre con matar a toda la familia si su hermano declaraba en contra de Abadie durante un juicio que se avecina.

El conflicto entre los detenidos Pablo Durán y Pablo Abadie se originó en enero del año pasado cuando este último -condenado por el crimen de Elvio Acuña ocurrido en 2013- fue denunciado de liderar a un grupo de internos de la Seccional Sexta que extorsionó a "El Porteño".

En esa oportunidad, Pablo Durán denunció ante la Justicia que fue amenazado con facas y obligado a llamar a sus familiares para que entregaran un auto y un televisor a la familia de Abadie. Luego, la Justicia recuperó un Fiat Palio y un TV de 29 pulgadas pertenecientes a Diego Durán.

Al aproximarse la fecha del debate por esa causa de extorsión contra Abadie se habría concretado la amenaza armada. El denunciante aseguró ante la policía que la mujer que lo amenazó de muerte se identificó como "la mamá de Abadie". Señaló que se presentó en compañía de un joven al que describió "de contextura física delgada, alto y de tez morocha".

Vera le habría dicho a Diego Durán: "retirá la denuncia que hizo tu hermano Pablo Durán contra mi hijo, si no te vamos a matar a vos y a toda tu familia. Dentro de poco se los van a llamar a declarar; más vale que zafe sino los voy a matar a todos; no me importa nada".

Mientras el joven que acompañaba a la mujer le habría esbozado a Durán: "hablá con tu hermano porque si no te vamos a matar a vos y a tus pibes; para ellos también va a haber".