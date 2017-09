Secuestraron una mochila y otros elementos que serán peritados

Se espera que los elementos sean peritados con el objetivo de dar cuenta si corresponden a Santiago Maldonado, desaparecido el 1 de agosto luego de un operativo de Gendarmería para desalojar un corte en la Ruta 40 que realizaban mapuches.

Cabe recordar que el magistrado dispuso el allanamiento de los territorios que ocupa la comunidad Pu Lof con un despliegue al frente de un megaoperativo del que participaron unos 400 efectivos de la Policía Federal y Prefectura.

El juez a cargo de la causa ingresó al predio propiedad de Luciano Benetton que los mapuches reclaman como propio y allanó las viviendas de varios de sus integrantes, en un intento por dar con nuevos elementos que colaboren en la investigación que procura determinar qué ocurrió con el artesano.

En tanto, Sergio Maldonado, hermano del joven desaparecido cuestionó en declaraciones a C5n al juez Otranto por no permitirle el acceso a la comunidad mapuche durante el operativo del último lunes. "Vinimos a hablar con el juez y no nos recibió. Otranto parece el abogado de Gendarmería", lanzó según publica ambito.com.

Asimismo, dijo que no puede creer que el magistrado sea "tan desprolijo y que no le interese la aparición de Santiago".

Por su parte, Otranto rechazó el lunes la posibilidad de apartarse del caso y precisó que la versión de la detención del joven no tiene suficiente fundamento. De esa manera, negó que lo vayan a separar de la investigación como pide la familia de Maldonado.

"No hay motivo para que yo me aparte, los argumentos no son conducentes, están sosteniendo que yo di una orden y nunca hablé de despejar la ruta ni ingresar al territorio", señaló.