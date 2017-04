Seguirá preso el imputado por el homicidio de Luís Páez

La representante de fiscalía requirió se mantenga la prisión preventiva del imputado por un mes en base a la existencia del peligro de entorpecimiento; en tanto que la defensa no se opuso al pedido ya que no cuenta con un domicilio alternativo para solicitar medidas sustitutivas.

Por el hecho acontecido a mediados de febrero del presente año en el cual perdiera la vida Luis Páez, se efectuó en sede de los tribunales penales del barrio Roca la audiencia de revisión de la prisión preventiva que viene cumpliendo el único imputado en la causa Juan Ramón González.

La audiencia fue presidida por Daniela Arcuri, jueza penal; por el Ministerio Público Fiscal se hizo presente Patricia Rivas, funcionaria de fiscalía; en tanto que la defensa de González fue ejercida por Lilian Bórquez, defensora pública.

La representante de fiscalía requirió se mantenga la prisión preventiva del imputado por un mes en base a la existencia del peligro de entorpecimiento; en tanto que la defensa no se opuso al pedido ya que no cuenta con un domicilio alternativo para solicitar medidas sustitutivas

Luego de la presentación de las partes la funcionaria de fiscalía solicitó el mantenimiento de la prisión preventiva del imputado en base a que continúa vigente, desde la audiencia de control de detención el pasado 18 de febrero, el peligro de entorpecimiento. Cabe señalar, que el 17 de marzo se realizó una audiencia de revisión en la cual la fiscalía solicitó el mantenimiento de la medida de coerción. Asimismo en dicha audiencia se resolvió dar intervención a la Agencia de Supervisión quienes elaboraron un informe social, que no ha resultado positivo para el imputado González.

Además, ninguno de los dos domicilios aportados son aptos para que González se aloje en ellos. Por lo cual no corresponde un arresto domiciliario, menos si los mismos son cercanos a los domicilios de los testigos del caso. Asimismo, se recordó que el imputado conoce a los testigos y por ello se configura el peligro de entorpecimiento vigente, aseveró la funcionaria de fiscalía. Por último se refirió a dos medidas de investigación pendientes y solicitó el mantenimiento de la prisión preventiva por el término de un mes, hasta el próximo 18 de mayo, plazo en que vence la investigación.

Aunque, la defensora no se opuso al pedido de la funcionaria de fiscalía ya que no se cuenta con un domicilio alternativo y que el informe de la Agencia de Supervisión concluyera que no están dadas las condiciones para que su pupilo resida en los domicilios aportados. Aseguró que por último que cuando se tenga un nuevo domicilio se aportará.

Finalmente, la jueza penal resolvió mantener la prisión preventiva del imputado González por un mes, haciendo lugar a lo solicitado por la fiscalía en base a la existencia del peligro de entorpecimiento de la investigación. Mencionando en su resolución de la probabilidad de autoría de González que persiste, ya que se han incorporado nuevos elementos de prueba y otros que quedan pendientes de concreción. Refiriéndose para concluir al informe social negativo.

EL HECHO

El 18 de febrero un joven hombre de 28 años de edad, identificado como Luis Paez, fue hallado ya sin vida esta madrugada, sobre las 00.30, en Pasaje 668 y calle Patagonia, del barrio Jorge Newbery.

Según informaron fuentes policiales a El Patagónico la víctima presentaba al menos 5 puñaladas en su cuerpo.