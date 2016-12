El Patagónico | País/Mundo - 26 diciembre 2016 Según CAME, las ventas minoristas retrocedieron un 2,1% en Navidad El ticket promedio se ubicó en $530, equivalente a incremento del orden del 23% respecto a igual período de 2015. Con una inflación anual promedio que se ubica por encima del 40%, el ticket promedio refleja que muchos comercios no incrementaron sus precios.





Las ventas minoristas registraron una caída de 2,1% esta Navidad respecto a igual período del año pasado, según un informe elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

A pesar de la caída, en muchos comercios el resultado fue mejor al esperado inicialmente debido a medidas de apoyo al consumo como la exención del pago de Ganancias en el aguinaldo, el bono compensatorio a jubilados, el plus salarial en el sector privado, la puesta en marcha del plan Ahora 18, el Ahora 12, entre otras iniciativas.

"Si bien no alcanzó para superar los guarismos del 2015, permitió darle liquidez y movimiento al comercio en la fecha más esperada del año", señaló CAME.

Los resultados de todos modos fueron más dispares que en otras oportunidades. Mientras en localidades de Tucumán, San Juan, Santa Fe y Provincia de Buenos Aires se reportaron niveles similares o mejoras en las ventas frente a la navidad pasada, en Misiones, Corrientes, Salta, Mendoza, Tierra del Fuego y Chaco hubo caídas importantes.

Las regiones más complicadas fueron las fronterizas a países como Chile, Paraguay o Brasil. En Mendoza, por ejemplo, se estima que este fin de semana pasaron entre 22 y 25 mil mendocinos (10 mil más que en un fin de semana habitual) a comprar juguetes e indumentaria a Chile. Lo mismo sucedió en Misiones, donde hubo colas de 4 a 6 horas para cruzar a comprar a Paraguay.

"El comportamiento general de esta navidad fue de gastar y regalar, pero ahorrando todo lo posible", sostuvo la entidad que preside Osvaldo Cornide.

En este contexto, los comercios con promociones agresivas, tipo 2x1, 3x2, o 30%-40%-50% de descuento, tuvieron una importante respuesta de parte de los consumidores.

Los planes de cuotas sin interés fueron muy propicios para activar la venta, a pesar que había consumidores que finalmente optaban por plazos más cortos para no sobrecargar sus tarjetas. Según los comercios relevados, para compras de hasta $ 2.500 se eligieron periodos de 3 a 6 meses, y para montos mayores, de 12 a 18 meses.

"La venta fuerte esta navidad arrancó el jueves después del mediodía. Hasta el miércoles todavía circulaba poca gente en los comercios. El viernes, frente a la gran afluencia de público se extendió la jornada hasta las 11 de la noche y más tarde aun en algunos negocios", describió CAME.



LAS VENTAS POR RUBROS

Por rubros, lo más destacado fue "Jugueterías y Librerías" y "Videojuegos, consolas, accesorios e informática". También fue activa la venta de indumentaria y calzado infantil, que si bien finalizó por debajo del año pasado, recuperó bastante dinamismo en relación al poco movimiento que mantuvo desde enero.

El ticket promedio se ubicó en $ 530 esta Navidad, equivalente a incremento del orden del 23% respecto a igual período de 2015. Con una inflación anual promedió que se ubica por encima del 40%, el ticket promedio refleja que muchos comercios no incrementaron sus precios de manera desmedida y cedieron algo de rentabilidad a cambio de obtener liquidez y captar demanda.

El canal de venta que continuó ganando protagonismo este año fue Internet. Según un relevamiento entre 3.000 consumidores realizado por la consultora Focus Market para CAME, el 23% de la gente tenía intenciones de realizar una compra online esta Navidad.



