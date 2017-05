Según el gobernador, el PJ "tendrá una elección muy mala"

El mandatario provincial reconoció que le da "mucha tristeza y pena" la suspensión de los legisladores y de Mac Karthy, y cuestionó el proceder de la entidad.

"Milité toda la vida en el partido, no solamente fui candidato sino que Afui miembro del Consejo, miembro del Consejo Nacional, participé en el famoso encuentro del Congreso en Lanús donde estaban los tres candidatos: (Carlos) Menem, (Adolfo) Rodríguez Sáa y (Néstor) Kirchner. Me da lástima cómo lo han dejado, ver la foto es lastimoso y lo más lindo es que tendría que haber algunos poniendo la cara”, señaló.

Luego se preguntó "¿Dónde estaba (Gabriela) Dufour? Haciéndose un reportaje autoelogioso en un medio local. ¿Dónde estaba (Blas) Meza Evans? ¿(Javier) Touriñan? ¿Dónde estaban todos los que permanentemente hablan y han destrozado al Partido Justicialista?".





"UNA ELECCION MUY MALA"

Das Neves no escatimó críticas al partido y consideró que “está hoy en las mismas condiciones que estaba el radicalismo en el 2003, después de aquella traumática interna que tuvieron y que terminó con (José Luis) Lizurume como vencedor de (Carlos) Maestro". Y aseguró que “van a seguir perdiendo gente".

"No sé quiénes son los que conducen, no entienden nada. Si llevan a algún pariente a votar es mucho. No entiendo esto que se les ocurre todos los días de andar echando gente, al contrario, hay que sumar. Nosotros ni siquiera estamos afiliando, el que quiere venir viene y cuando se cansa y algo no le gusta, se va. Es así la democracia”, sentenció.

El gobernador fue categórico al referirse al futuro electoral del partido. "Creo que van a tener una elección muy mala, muy mala, porque la gente no come vidrio. Deja mucho que desear el comportamiento que tuvieron y van a seguir teniendo porque creo que van a seguir echando gente”, señaló.

También se refirió a la situación planteada acerca de las aperturas de unidades básicas y sostuvo: "me causaba hasta gracia que desautorizan a quien quiere abrir una unidad básica. ¿Cuándo en el peronismo hubo que pedir permiso para abrir una unidad básica? Se abrían en casas de familia, en algún local. ¿Qué requisitos hay que cumplir? ¿Quiénes son? Parecen de la inquisición estos muchachos”, aseguró.